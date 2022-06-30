Россияне стали хуже платить по всем кредитам

В мае 2022 года по сравнению с апрелем выросла просрочка по всем видам кредитов – потребительским займам, ипотеке, автокредитам и кредитным картам. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Экономисты объяснили такую статистику падением доходов на фоне роста цен: заемщикам стало сложнее гасить долги. Из-за этого банки теряют прибыльность, а клиенты – шанс получить новый кредит.

По данным НБКИ, доля выплат по потребкредитам, просроченных на 90 и более дней, в мае этого года выросла на 2 процентных пункта (п.п.) по сравнению с апрелем, до 26,4%. То есть платежи по более чем четверти всех потребительских ссуд оказались просрочены на три месяца и более. По кредитным картам данный показатель увеличился на 0,6 п.п., до 8,5%. По автокредитам – также на 0,6 п.п., до 6,8%. По ипотеке – на 0,1 п.п., до 1,3%.

В Объединенном кредитном бюро подтвердили тенденцию.

«По всем видам кредитов мы наблюдаем рост просроченной задолженности 30–90 дней и выше. Таковы результаты мая 2022 года. Долги образовались по займам марта — апреля. Мораторий на банкротство, введенный с 1 апреля 2022 года, пока не оказал значительное влияние на платежную дисциплину заемщиков», — рассказал гендиректор ОКБ Николай Мясников.

Почему выросла просрочка

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что рост просрочки — закономерное следствие санкционных шоков. «Снижение реальных располагаемых доходов населения, в том числе и из-за высокого уровня инфляции, бьет в первую очередь по наименее обеспеченным слоям населения. Это лишает их способности обслуживать кредиты», — объяснил Осадчий.

Темп инфляции в России в апреле 2022 года, по данным Росстата, составил 17,8%. По итогам 2022 года Минэк прогнозирует инфляцию в 17,5%.

«Рост просроченной задолженности образовался также из-за роста реальной безработицы», — заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк обратил внимание, что в начале весны в России возник ценовой шок. Он был связан с нарушением логистических цепочек и ограничением ввоза товаров. Шок в моменте сильно ограничивал средства, которые потребители могли направлять на погашение кредитов, добавил Миронюк.

В то же время весной заемщики проявляли повышенный спрос на кредиты, уточнила Степанова. Она объяснила это ожиданиями роста цен на товары.

«Население ожидает дальнейшего роста цен на автомобили, технику и прочие товары, потому активно привлекает ссуды как по кредитным картам и займам до зарплаты, так и по ипотечным и долгосрочным кредитам. В том числе — в рамках различных программ рефинансирования, льготного кредитования, льготной ипотеки», — указала Степанова.

Главный аналитик «Иволга капитал» Марк Савиченко отметил, что более высокий рост просрочки в потребительском кредитовании по сравнению с ипотекой и автокредитами связан с менее жесткой проверкой банков в потребительском сегменте. А также — с отсутствием залогов.

«При возникновении проблем заемщики сначала будут пропускать платежи по потребительским кредитам и кредитным картам. Но они приложат все усилия для оплаты ипотеки или автокредита. Просрочка по ним может привести к тому, что клиент лишится квартиры или машины», — сказал Савиченко.

Что будет дальше

По словам Степановой, просрочка скорее всего ускорит рост перед сентябрем – в преддверии нового учебного года. Банки будут активно выдавать новые займы, клиенты могут выйти на просрочку. С этим согласился директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов. По его словам, зарплаты будут расти медленнее инфляции, поэтому через некоторое время не исключен рост просрочки по кредитам.

Как объяснил Савиченко, неплатежи по займам снижают прибыльность банков. «Но массовых неплатежей ждать не стоит. Уже во втором полугодии 2022 рост просроченной задолженности по основным сегментам кредитования граждан остановится», — уверен эксперт.

Тем не менее есть и негативные последствия для банков и заемщиков, которые выходят на просрочку от 90 дней.

«В долгосрочной перспективе эти дела могут перейти в суды. После этого сильно сократится количество заемщиков с «пропускной» кредитной историей. Уже этот фактор будет влиять на прибыль самих банков. Заемщикам тоже легче не будет – с большими просрочками кредитоваться будет значительно сложнее», — подытожил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.