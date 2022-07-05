Нефти будет меньше, но дороже. Москва не советует вводить «потолок» цен на топливо из РФ

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды, заявившего, что страны G7 установят потолок на стоимость российской нефти, снизив ее вдвое. Медведев считает, что цены на топливо, наоборот, станут гораздо выше, а Японию можно лишить нефти и газа из России.

«Не будет ни нефти, ни газа из России»

Дмитрия Медведева возмутило, что японский премьер Кисида допустил создание механизма, который позволит снизить цену на российскую нефть. Медведев ответил на планы японского премьера Кисиды ввести потолок цен на российскую нефть Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram -канале... 05 июля 15:31

«В переводе с японского на русский это означает: нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше. Причем выше прогнозной астрономической цены в 300–400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что у Японии «не будет ни нефти, ни газа из России», как и «участия в проекте по СПГ «Сахалин-2». Депутат Ананских заявил, что без российских газа и нефти промышленность Японии ждет коллапс Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил о возможном прекращении поставок газа и нефти в Японию. Так... 05 июля 15:31

«Потолок цены на нефть»

3 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в Токио с крыши агитационного автобуса с речью перед выборами в верхнюю палату парламента, запланированными на 10 июля, заявил, что механизм ограничения цен на российскую нефть, который обсуждался на саммите G7 в Германии, должен снизить ее стоимость вдвое. По его словам, ожидается, что потолок цены на нефть из России будет установлен на уровне, который вдвое меньше, чем ее нынешняя цена.

«Также мы создадим механизм, который не допустит покупку российской нефти по цене выше установленной», — привело слова японского премьера агентство Kyodo.

Он добавил, что «мир столкнулся с ситуацией, когда рушатся основы порядка», поэтому «необходимо продемонстрировать, что любое насилие имеет высокую цену».

Ранее лидеры G7 по итогам трехдневного саммита поручили своим министрам изучить введение предельных цен на российские нефть и газ, чтобы ограничить растущие доходы Москвы на фоне роста мировых цен на энергоносители. В число стран «Семерки» входят Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, США и Япония.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова японского премьера, сказал, что заявление Кисиды еще не означает, что такие параметры могут быть согласованы другими странами.

«Подобное заявление премьер-министра Японии не означает, что подобные параметры могут быть согласованы другими странами. Давайте все-таки дождемся какого-то общего понимания ситуации. Пока это только отдельно взятое заявление без каких-либо принятых решений», — отметил представитель Кремля.

«Японии стоит покорректнее себя вести»

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских сказал в беседе с «Газетой.Ru», что нефть, газ и его производные Сахалина – это «собственность Российской Федерации».

«Управлять проектом «Сахалин» будет тоже российское юрлицо. Поэтому, безусловно, решение, куда продавать и по какой цене, а куда не продавать, принимает российская сторона. Диктовать условия японская сторона не может. Это аксиома», — пояснил депутат.

Он считает, что Японии «стоит покорректнее себя вести» в этом вопросе, так как своих энергетических ресурсов островное государство не имеет.

«Япония сильно зависит от поставок энергоресурсов извне. Безусловно, самое ближайшее и самое дешевое (топливо – «Газета.Ru») — из Российской Федерации. Отсутствие поставок нефти и газа в Японию с российской стороны приведет к коллапсу в производстве Японии», — уверен парламентарий.

Он также подчеркнул, что Россия «всегда была открыта» для Японии «в работе по всем направлениям». Но все, по его словам, зависит от взаимоотношений двух стран, поэтому нельзя исключать возможность прекращения поставок энергоресурсов Токио.

«То, что сейчас происходит — инициатива японской стороны. Мы расстроены, что такое происходит. Я надеюсь, что руководство Японии переосмыслит свою внешнюю политику и будет вести себя корректнее на международном рынке», — заключил Ананских. Япония попросила Россию пояснить указ Путина по проекту «Сахалин-2» Правительство Японии через дипломатические каналы запросило у российской стороны пояснения... 05 июля 15:31

«Сахалин-2»

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В документе было поручено сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.». Имущество компании будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

В ответ правительство Японии запросило у Москвы разъяснения.

«Что касается проекта «Сахалин-2», то он важен для обеспечения стабильных энергопоставок для нашей страны. Указ президента России не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены. Однако в настоящее время проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое влияние это окажет на поставки СПГ в Японию», — заявил на пресс-конференции глава МИД Есимаса Хаяси.

По его словам, Токио попросил у Москвы пояснений по срокам реализации указа и другим деталям.

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ. Его оператор — компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет — 50% плюс одна акция — принадлежит «Газпрому». Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.