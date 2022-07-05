Судьба полковника в России: владелец KFC продает бизнес россиянам

Американская компания Yum! Brands, владеющая брендами сетевых ресторанов KFC и Pizza Hut, ведет переговоры о продаже своего бизнеса в РФ. Большинство российских KFC работает по франшизе, но точки самой Yum! Brands закрылись после начала военной операции на Украине. Пиццерии Pizza Hut уже проходят ребрендинг – их появление в России в 1990-х стало одним из символов новых отношений с Западом. Какая судьба ждет полковника Сандерса — выясняла «Газета.Ru».

Компания Yum! Brands ведет переговоры о передаче российских ресторанов KFC покупателю из России. Об этом сообщает пресс-служба американской компании.

«Мы находимся на продвинутой стадии переговоров о передаче ресторанов KFC, операционной системы и прав на франшизу, в том числе сети ресторанов франшизы, местному оператору», — говорится в сообщении.

Большинство российских точек KFC работают по договорам франчайзинга, ими владеют российские юрлица. Эти заведения работают в обычном режиме.

«Бренд KFC продолжит свою работу на российском рынке», — отметили в компании. Однако сама Yum! Brands покидает Россию окончательно. Можно предположить, что портрет основателя ресторанов Kentucky Fried Chicken полковника Сандерса по-прежнему будет украшать рестораны в России. KFC приостановила продажу картофеля фри и по-деревенски больших и средних размеров Пользователи заметили, что в меню на сайте и в приложении ресторанов KFC больше не отображаются... 05 июля 20:33

В любом случае, рабочие места в системе KFC в России будут сохраняться, все обязательства перед поставщиками и партнерами будут выполнены. «Yum! Brands приостановила все инвестиции в развитие в РФ и остановила операционную деятельность в собственных ресторанах», — напомнили в пресс-службе.

В начале марта американская компания выпустила заявление в связи с военной операцией РФ на Украине.

«Как и многие во всем мире, мы потрясены и опечалены трагическими событиями, разворачивающимися на Украине. <...> Мы продолжаем оценивать дополнительные варианты», — говорится в сообщении компании.

Yum! Brands заявила, что направит всю прибыль от операций в России на гуманитарные цели.

А что с пиццериями?

В заявлении пресс-службы Yum! Brands отмечается, что все рестораны Pizza Hut в России уже были приобретены местным оператором, который планирует провести ребрендинг. Всего до начала военной операции в России работало более 1100 точек KFC и около 50 ресторанов Pizza Hut.

В начале июня газета «Коммерсантъ» сообщала, что польский ресторанный холдинг AmRest хотел продать свое российское подразделение, управлявшее 267 ресторанами KFC и Pizza Hut. Сделка обсуждалась еще до начала боев на Украине. Она сорвалась из-за санкций Запада, введенных в отношении потенциального покупателя.

Впрочем, 7 июня стало известно, что польская AmRest все же смогла продать франшизу. Договор аренды перезаключен на компанию ООО «Ной-М», основанную топ-менеджерами группы «Ростик», которая отвечает за развитие ресторанов «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday's.

Стоит добавить, что Pizza Hut стала одним из символов сближения России с Западом после развала СССР. Первый ресторан сети открылся 8 марта 1990 года, еще в Советском Союзе. По легенде, во время августовского путча ГКЧП в 1991 году глава РСФСР Борис Ельцин звонил в Pizza Hut, чтобы заказать доставку, сообщал телеканал CBS News.

В 1997 году в рекламе сети пиццерий снялся первый президент СССР Михаил Горбачев.

Пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Павел Палажченко заявил, что бывший советский лидер Михаил Горбачев снялся в рекламе пиццерии Pizza Hut ради денег, которые требовались для финансирования основанных им общественных организаций. Ему заплатили $1 млн.