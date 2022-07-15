«Шестой с половиной пакет»: Евросоюз намерен ослабить часть санкций против России

Евросоюз намерен принять в пятницу седьмой пакет санкций против России. Ожидается, что в него в том числе войдет запрет на импорт российского золота. Однако ЕС также намерен скорректировать уже существующие ограничения, чтобы не препятствовать экспорту продуктов питания, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Корректировка санкций

Чиновник Евросоюза на условиях анонимности рассказал агентству Reuters, что новую порцию санкций считают «пакетом поддержания и согласования» и называют ее «шестым с половиной» набором ограничений из-за небольшого количества новых запретов по сравнению «с предыдущими раундами», которые затронули российскую нефть и уголь. Reuters: ЕС введет новые ограничения на золото и химикаты из России 15 июля Европейская комиссия планирует 15 июля ввести седьмой пакет санкций в отношении Российской Федерации... 15 июля 11:44

«Однако некоторые меры могут оказать серьезное влияние на пострадавшие отрасли», — отмечается в статье.

ЕС намерен запретить импорт российского золота. Но также ожидается, что Европейская комиссия «внесет поправки в существующие санкции, чтобы убедиться, что они не ударят по российскому экспорту продовольствия и зерна».

Согласно информации источников агентства, новые ограничения страны ЕС будут обсуждать в течение следующей недели, а потом «окончательно утвердят их» перед «летними каникулами».

«Один источник сказал, что импорт российского золота через третьи страны также будет затронут, но не уточнил, как это будет работать. По его словам, Брюссель также ужесточит существующие меры, введя новые ограничения на импорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях, включая химикаты и технику», — говорится в статье.

Источники добавили, что европейские санкционные списки пополнят «новые физические и юридические лица, считающиеся близкими к Кремлю», их активы заморозят, им запретят поездки в страны блока.

Авторы материала напомнили о заявлении африканских стран, которые жаловались, что санкции ЕС «способствовали продолжению продовольственного кризиса», который вызвала военная спецоперация России на Украине. Они также указали на «российскую блокаду украинских портов», откуда зерно «обычно экспортируются в другие страны мира». Минобороны рассказало об итогах встречи в Стамбуле по «зерновому вопросу» Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что 13 июля... 15 июля 14:02

«ЕС долгое время отрицал, что его санкции повлияли на торговлю продуктами питания. По словам одного чиновника, предложенные корректировки санкций предназначены для того, чтобы ограничения не были неправильно истолкованы трейдерами, включая запрет на доступ российских судов в порты ЕС. В соответствии с этой мерой, российским судам разрешат заходить в порты ЕС, если они везут продовольствие или лекарства», — говорится в статье Reuters.

В материале отмечается, что в настоящее время некоторые трейдеры «избегают» продовольствия, экспортируемого из российских портов, которые косвенно принадлежат российским государственным компаниям, находящимся под санкциями Брюсселя. Ожидается, что в новом пакете «уточнят, что эти порты освобождены от санкций».

«Также ожидается, что Комиссия ужесточит контроль захода российских судов в порты ЕС, чтобы они не смогли обойти санкции и разгрузить свои грузы во внешних доках, сказал источник. Для этого необходимо расширить определение портов», — добавляется в статье.

Обратный эффект санкций

Ранее в этот день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введенные санкции против России мало эффективны и больше бьют по самой Европе.

«Должен сказать, сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и поэтому она сейчас везде задыхается», — сказал он в эфире радио Kossuth. В Литве призвали «не делать скидок» для России и ее товаров Член Движения либералов Пятрас Ауштрявичюс и депутат литовского Сейма Раймундас Лопата выпустили заявление... 15 июля 12:23

Венгерский премьер уверен, что в Брюсселе уже «видят свою неправоту», и что «санкционная политика вредит им больше».

Накануне Европейская комиссия предупредила, что в этом году инфляция в еврозоне может достигнуть рекордных 7,6%, а в следующем – 4%.

«Пик исторического максимума будет достигнут в 2022 году, на уровне 7,6% в зоне евро и 8,3% в ЕС, а затем снизится в 2023 году до 4,0 и 4,6% соответственно», — говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Комиссии.

При этом в ведомстве настаивают, что именно Россия «агрессивной войной против Украины» «негативно влияет на экономику ЕС, ставя ее на путь низкого роста и высокой инфляции».

«Риски для прогноза экономической активности и инфляции сильно зависят от развития войны и, в частности, ее последствий для поставок газа в Европу. Новое повышение цен на газ может привести к дальнейшему росту инфляции и сдерживанию экономического роста», — заключили эксперты ЕК.