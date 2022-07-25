ЦБ готов вернуться к выпуску десятирублевки и пятирублевки. Чем это грозит

В России планируют возобновить печать десятирублевых и пятирублевых купюр в конце года. По мнению сотрудников Банка России, возвращение этих банкнот снизит расходы на производство наличных денег и поможет решить проблему с монетами, которые оседают в домах у граждан и не возвращаются в обращение. В администрации Великого Новгорода обрадовались возможному возврату пятирублевых купюр, на которых изображены виды города.

Возвращение к купюрам

Заместитель председателя Центробанка, курирующий наличное денежное обращение, Сергей Белов рассказал «Известиям», что десятирублевые и пятирублевые купюры сейчас встречаются чрезвычайно редко. Если их вернут в обращение, то срок их службы увеличится за счет применения новых технологий при производстве. ЕС и Британия вводят «золотое эмбарго» против России Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против РФ, вводя частичный запрет на ввоз в страну российского... 21 июля 14:59

По его словам, десятирублевую купюру Центробанк не заказывал Гознаку с 2013 года. В нулевые годы банкноты широко использовались, но быстро изнашивались. Поэтому их заменили на монеты. Производство монет дороже, но они более долговечны.

«Сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%. <…> Технология лакирования прошла обкатку, мы ей полностью доверяем и будем использовать в дальнейшей работе», — сказал Белов.

Он отметил, что в пользу возвращения банкнот говорит также тот факт, что с 2009 года выросла стоимость металла. Теперь чеканка 10-рублевых монет стала затратной, производство бумажных купюр выгоднее.

«Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года. Эти купюры до сих пор находятся в обращении, но встречаются чрезвычайно редко», — добавил зампред Центробанка.

Он заметил, что монеты с мелким номиналом, как правило, оседают в копилках у граждан и не возвращаются в обращение. Торговые сети, аптеки и автозаправки поддержали возвращение к бумажным купюрам. Их представители пояснили, что металл тяжелый, его нужно пересчитывать, хранить и перевозить. А легкие банкноты гораздо удобнее в обращении.

Белов подчеркнул, что уже выпущенные монеты заменять не будут, их оставят в обращении. По его словам, в конце года планируют выпускать 10-рублевые купюры по образцу 1997-го года, их модифицируют в 2025 году. Пятирублевые банкноты также будут производить по образцу 1997 года.

По образцу 1997 года

Согласно информации, размещенной на сайте Центробанка, банкноты номиналом в пять рублей ввели в обращение в 1998 году. Размер купюры — 137×61 мм (что меньше других курюр). Спасская башня и советский солдат. В России выпустили обновленную 100-рублевую купюру Банк России представил новую купюру номиналом в 100 рублей. При ее изготовлении использовался... 30 июня 19:57

«Банкнота изготовлена на высококачественной хлопковой бумаге светло-зеленого оттенка. В бумагу внедрены фиолетовые, красные и светло-зеленые волокна, а также защитная нить, расположенная вертикально и видимая на просвет. Бумага имеет локальные водяные знаки, размещенные слева и справа на купонных полях», — говорится в описании.

Купюра посвящена Великому Новгороду. На лицевой стороне изображен городской памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора. А с обратной стороны запечатлена стена Новгородского кремля.

В управлении по работе со СМИ администрации Великого Новгорода обрадовались возможному возврату пятирублевых купюр.

«Мы, конечно, очень рады <…> Новгород — это родина российской государственности. Это один из древнейших городов и одна из древнейших столиц русского государства. Поэтому очень важно, чтобы все жители России знали, где находятся их истоки, и смотрели на важнейшие святыни нашей страны. А у нас находятся и памятник «Тысячелетие России», который был открыт в нашем городе в годовщину 1000-летия российской государственности, и Софийский собор — древнейший православный каменный храм на территории России», — рассказали «Газете.Ru» в администрации.

10-рублевая банкнота была введена в оборот также в 1998 году. Ее размер — 150×65 мм.

«Банкнота изготовлена на высококачественной хлопковой бумаге светло-желтого оттенка. В бумагу внедрены волокна светло-зеленого, красного и фиолетового цветов, а также защитная нить, расположенная вертикально и видимая на просвет. Бумага имеет локальные водяные знаки, размещенные слева и справа на купонных полях», — так описывают купюру на сайте ЦБ.

Бумажная банкнота посвящена Красноярску. На лицевой стороне изображен мост через Енисей и городская часовня. А с обратной стороны запечатлена плотина Красноярской ГЭС.

Риски

Согласно данным Центробанка, доля монет в обращении по количеству составляет почти 91%, а по сумме ее вес — всего 0,8%. В общей сумме обращающихся банкнот доля купюр номиналом 5, 10, 50 и 200 рублей составляет менее 0,5%. Бывший художник Гознака раскритиковал дизайн новой сторублевки Дизайн новой сторублевой купюры, представленной Центробанком 30 июня, оставляет желать лучшего, заявил... 30 июня 16:50

Экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский рассказал «Газете.Ru» о рисках, связанных с возвращением к бумажным купюрам.

«Если они оставят монеты и сверху еще напечатают десятирублевые банкноты, то это называется эмиссия. Невозможно печатать дополнительные средства платежа сверх тех, что уже в обороте находятся. Это называется эмиссия, денежная эмиссия — это очень плохо, потому что это инфляционная процедура, как мы все прекрасно понимаем», — сказал эксперт.

По его мнению, можно «только утилизировать часть монет и на их место выпустить банкноты». По словам Рожанковского, тогда понадобится «дорогостоящая» «полная перенастройка» оборудования, а она «занимает время».

«Но утилизировать придется <…> Эмиссия — это колоссальный риск для экономики <…> Вендинговые машины также придется перенастраивать, и это очень дорогостоящая процедура», — уверен Рожанковский.

Он отметил, что сейчас вендинговые автоматы и транспорт практически не принимают пятирублевые монеты, двухрублевые. Расчет фактически начинается с десятирублевых монет, поэтому их необходимо оставить. Если перенастраивать все эти машины, то это может обойтись в «несколько миллиардов рублей».

«На ровном месте такие деньги потерять по всей России — это, конечно, непозволительная роскошь в текущей ситуации», — заключил эксперт.