«Сырья не хватает». Цены на краску для волос выросли в полтора раза

С февраля по июль краски для волос в зависимости от бренда подорожали на 30–80%. Об этом «Газете.Ru» сообщили стилисты, владельцы и работники салонов красоты. Салоны и парикмахерские следом подняли цены на услуги окрашивания. Стилист Сергей Зверев считает, что процедура может стать дешевле, но для этого крупные ретейлеры и маркетплейсы должны активно работать по параллельному импорту.

Что с ценами на краску

О росте цен на косметику и средства для ухода СМИ сообщали еще весной — после того, как многие иностранные производители заявили о прекращении или приостановке работы в России. Уже летом в социальных сетях девушки жаловались, что не могут найти в магазинах товары привычных брендов, а если и находят, то цены на них к тому моменту выросли вдвое.

Чемпион мира, абсолютный чемпион Европы по парикмахерскому искусству, певец и шоумен Сергей Зверев подтвердил «Газете.Ru», что стоимость краски для волос увеличилась по всем категориям.

«Премиальные краски – Loreal, Kydra, Moroccanoil – подорожали в среднем на 30%. Был скачок цен на 50%, потом был откат. И топ-стилисты, которые работали на них, соответственно подняли цены в салонах красоты. Краски категории «бизнес» — Schwartzkopf, Londa, Wella – поднялись в цене на 20%. При этом Londa и Wella больше нет на российском рынке», — сообщил Зверев

По словам стилиста, эконом-сегмент подорожал на 50% и выше. А краска, выходящая под собственным брендом Зверева – на 5%, с поправкой на инфляцию.

close 100% Личный архив Сергея Зверева

Тренд подтвердили владельцы и работники российских салонов красоты.

«Подорожала вся продукция всех брендов. И отечественная тоже. На 30–80% разные позиции», — уточнила владелец салона красоты из Самарской области Алла Хрячкова.

Владелица московского салона красоты «Арена» Жанна рассказала, что краска для волос подорожала на 20%. «Со скидкой она стоила 499 рублей, сейчас — 650 рублей. Скакнул доллар, потом откатился, но производители цены не снизили», — объяснила она.

По словам парикмахера московского салона «Цветение красоты» Татьяны, цены на краску выросли на 30–40%. Стилист Марина Трусова, владеющая салоном красоты в Самарской области, уточнила, что больше всего цены выросли с марта именно на краску для волос в низком и среднем ценовых сегментах.

«Я работаю с немецкими марками — Wella и Londa, на них был незначительный рост цен. В целом на косметику среднего ценового сегмента цены выросли сильно. Еще больше подорожали краски для волос отечественных производителей. А вот более дорогие, премиальные бренды ценник подняли не так сильно», — рассказала Трусова.

Что с ценами на окрашивание

По словам Сергея Зверева, цены на услуги окрашивания волос в салонах эконом-класса не выросли, бизнес-класса чуть приподнялись, больше всего подорожали услуги в премиальном сегменте. Клиентов по записи стало меньше, и появилось больше времени у топ-стилистов, добавил он.

«В моем салоне стоимость на услуги осталась прежней. Но окрашивания выходят дороже на 300–500 рублей из-за расхода продуктов, которые подорожали», — указала Хрячкова.

Татьяна уточнила, что стоимость окрашивания выросла на 15–20%.

Что со спросом на окрашивание и краску

«Яндекс.Маркет» в ответ на запрос «Газеты.Ru» не смог предоставить статистику изменения цен на краски для волос. Однако сообщил о росте спроса на эту продукцию, что косвенно может подтверждать и подорожание.

«В марте наблюдался всплеск спроса на краску для волос. Продажи выросли почти в два раза по отношению к средним показателям. Во многом это было связано с тем, что пользователи запасались товаром впрок.

Из российских брендов лидером по росту продаж среди красок для волос стал бренд Estel. Также сохраняется спрос на другие известные бренды — например, Wella, Loreal, IGORA и Londa», — рассказали в пресс-службе «Яндекс.Маркета».

В Ozon и Wildberries не ответили на запрос «Газеты.Ru».

Технолог компании ESTEL Елена в беседе с изданием отметила, что российские компании стремятся занять нишу, которую освободили иностранные.

«Из России ушли очень многие бренды, но для нас это к лучшему. В Европе ESTEL самый дорогой бренд. Эта компания выпускает очень много, и часто это бывают новинки, инновационные продукты. Многие коллеги из Европы больше пострадали, не имеют возможности их получить», — отметила она.

По данным агентства INFOLine, на российском розничном рынке доля импортной продукции в косметике составляет 50%, а в парфюмерии — 70%.

«Естественно, резкое сокращение предложения нарушило баланс на рынке. Только отечественные производители позитивно оценили этот исход и то, лишь в части возможности занять освободившиеся ниши. Но с озабоченностью о том, что производство отечественной косметики ориентировано на импортные сырье, компоненты и упаковку», — указала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По словам Елены, для продукции ESTEL уже давно есть импортозамещение.

«Есть продукция по разной ценовой категории. Всю косметику для России уже готовят на наших заводах ESTEL в Санкт-Петербурге», — объяснила она.

Зверев подчеркнул, что окрашивание волос остается одной из наиболее востребованных услуг.

«Будет ли услуга в дальнейшем дорожать, зависит от того, будут ли компании-производители присутствовать на российском рынке. Сырья не хватает. На 95% отечественный производитель зависит от импортного сырья. Наполовину оно европейское, наполовину — азиатское», — уточнил Зверев.

По словам Зверева, цена на иностранные бренды будет зависеть от развития параллельного импорта.

«Если крупные ретейлеры-маркетплейсы – Wildberries, Ozon — возьмутся за это, цена может упасть. Если нет, цены зафиксируются. Есть проблемы, связанные с логистикой. Транспорт подорожал в 3,5 раза. Плюс сроки доставки выросли. Это и денежные, и товарные риски», — резюмировал Зверев.