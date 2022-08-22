Шольц: «У Канады те же ископаемые, что у России, но Канада – надежная демократия»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен договориться с Канадой о поставках сырья взамен российского, назвав также Канаду «надежной демократией», богатой полезными ископаемыми наравне с Россией. Он подчеркнул, что Берлин хочет сотрудничать с Оттавой и выстроить экономику на основе зеленого водорода. Однако эксперты сомневаются, что новые договоренности между Германией и Канадой спасут Европу от энергетического кризиса.

«Надежная демократия»

Олаф Шольц прибыл в Канаду с трехдневным визитом. В Монреале он заявил, что намерен договориться с Оттавой о поставках важного сырья взамен российского. «Газа хватит на 2 – 2,5 месяца»: в Германии опасаются прекращения российских поставок Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил в интервью агентству Bloomberg... 17 августа 13:57

«Страна (Канада – «Газета.Ru») обладает такими же богатыми полезными ископаемыми, что и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия. Таким образом мы открываем для себя новые сферы сотрудничества. Мы хотим тесно взаимодействовать, особенно в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода», — приводит слова Шольца агентство DPA.

Согласно информации издания, во время визита канцлера планируется подписание между Германией и Канадой соглашения о сотрудничестве в области производства и транспортировки зеленого водорода. Кроме того, во время визита Шольца будет обсуждаться вопрос поставок сжиженного природного газа, а также таких минералов и металлов, как никель, кобальт, литий и графит, из Канады в ФРГ.

Как уточняет CBS News, канцлер прибыл в Монреаль в сопровождении вице-канцлера, министра экономики и проблем климата Роберта Хабека, который отвечает за энергетику Германии. А в заявлении канцелярии премьер-министра Канады Джастина Трюдо говорится, что визит будет продвигать общие приоритеты стран, «включая непоколебимую поддержку Украины, защиту мира и безопасности в Европе и во всем мире, а также устранение более широких глобальных последствий незаконного и неоправданного вторжения России».

Издание напомнило, что Украина раскритиковала Трюдо за удовлетворение просьбы ФРГ об освобождении из-под санкций турбины для «Северного потока — 1», которая находилась на ремонте на заводе Siemens в Монреале. Но, хотя турбина теперь находится в Германии, Россия по-прежнему ее не забрала, поток газа сократился до 20% от максимальной мощности газопровода. Более того, «Газпром» объявил, что в конце августа на три дня полностью перекроет магистраль для технического обслуживания. Медведев спрогнозировал цены на газ в Европе к концу года Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что цены на газ в Европе могут дойти до $3-4... 22 августа 12:17

В середине августа глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил в интервью агентству Bloomberg, что в случае прекращения российских поставок Германии хватит газа «на два – два с половиной месяца».

Завод с нулевым уровнем выбросов

CBS News также сообщает со ссылкой на данные канцелярии премьер-министра, что Шольц и Трюдо планируют обсудить энергетическую безопасность и переход к экологически чистой энергии, «в том числе посредством безопасного доступа к ключевым ресурсам, таким как чистый водород и критически важные минералы».

Ожидается, что в канадском Стивенвилле лидеры стран подпишут пакт, «в котором будут установлены жесткие сроки и цели для экспорта водорода в Германию». Хотя «некоторые эксперты предупреждают, что сделка послужит лишь небольшой, отдаленной и дорогостоящей частью решения энергетического кризиса в Европе».

Консорциум из четырех партнеров World Energy GH2 планирует построить завод с нулевым уровнем выбросов в районе канадского острова Ньюфаундленд, который «будет использовать энергию ветра для производства водорода и аммиака на экспорт».

Авторы статьи отметили, что в случае одобрения этот проект «станет первым в своем роде» для Канады. В консорциуме заявили, что «первая фаза предложения предусматривает строительство до 164 наземных ветряных турбин для питания завода по производству водорода в глубоководном порту». А долгосрочные планы предусматривают утроение масштабов проекта. «Северный поток» остановится. Пока на три дня «Газпром» объявил, почему компания приостановит прокачку газа по «Северному... 20 августа 23:55

В статье говорится, что Шольц уже получил сообщение о поддержке от украинского «Нафтогаза» в связи с предложением Германии использовать канадский природный газ для смягчения своей зависимости от российского топлива.

«Однако как канадские, так и немецкие официальные лица признают, что переориентация канадских поставок на Германию является серьезной проблемой», — отмечается в материале.

Как сообщает Politico, Канада «занимает пятое место в мире по добыче природного газа», но у нее «нет экспортных мощностей для немедленной отправки партий топлива в Европу, минуя Соединенные Штаты».

Авторы статьи также рассказали, что Шольц и Трюдо после встречи в Монреале посетят несколько канадских провинций и побывают в фирмах, которые занимаются «искусственным интеллектом и квантовыми вычислениями, а затем отправятся в Торонто на ужин, чтобы пообщаться с бизнес-лидерами и магнатами пенсионных фондов».

Кроме того, согласно данным издания, в составе немецкой делегации есть руководители крупнейших автопроизводителей мира — Volkswagen и Mercedes-Benz.