Болгария надеется возобновить поставки российского газа

Болгария ожидает ответ от «Газпрома» по возобновлению переговоров о поставках газа из России. Министр энергетики подчеркнул, что речь будет идти о старом контракте. Болгарские власти хотят, чтобы те объемы газа, которые должны быть поставлены Софии, были растянуты и на 2023 год. В Госдуме считают, что страны ЕС осознают свое плачевное состояние на фоне энергокризиса.

Многие страны ЕС понимают, что без российского газа они не смогут эффективно пройти ближайшую зиму. Такое мнение в разговоре с RT выразил член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, комментируя сообщение о намерении Болгарии возобновить поставки газа из России.

«Помимо стремительного удорожания газа, проблемы возникают с финансированием производства товаров и с финансированием коммунальных услуг», — обратил внимание депутат.

По его мнению, страны ЕС оказались в ситуации, когда по своей же вине навлекли на себя недовольство своих граждан и представителей бизнеса, которые выступают против антироссийских ограничений.

Болгария и газ

Болгарское временное правительство изъявило желание возобновить переговоры по контракту о поставках российского газа. «Газпрому» уже направлено соответствующее сообщение, рассказал в эфире программы «Здравствуй, Болгария» и.о. министра энергетики страны Розен Христов. По его словам, ответ ожидается сегодня или в понедельник.

«Мы сказали им, что готовы возобновить переговоры по контракту и что у нас есть предложения по ряду поправок, которые позволили бы его оптимизировать», – отметил Христов.

Он подчеркнул, что речь идет «о старом контракте». Христов обратил внимание, что Болгария не успевает израсходовать объемы газа по этому контракту.

Предложение Софии состоит в том, чтобы продлить срок приема оставшихся объемов газа – на 2023 год. При этом разговора о продлении контракта не будет.

На вопрос о том, поддерживает ли Болгария спецоперацию РФ на Украине, покупая у Москвы газ, Христов сказал: «Мы по-прежнему покупаем российский газ, только через посредников и платим сверху 30%. Если мы говорим о финансировании, Германия должна в первую очередь перестать покупать российский газ. Ведущие страны Европы покупают тот же газ по этим правилам».

Вместе с тем правительство будет настаивать на банковской гарантии при получении месячной поставки газа. Пока меду «Газпромом» и Болгарией сохраняется схема по предоплате. Но это, по словам Христова, рискованно, так как деньги могут быть переведены, а газ – нет.

И.о. министра энергетики подтвердил, что у Болгарии есть и альтернативы. Но в середине августа стало известно, что София отказалась от шести танкеров сжиженного природного газа США, потому что не удалось договориться купить газ по «нормальной» цене.

«Получили предложение о доставке одного танкера в октябре. За ноябрь и декабрь мы не смогли найти слотов по цене, которая бы сделала поставку экономически выгодной», – сказал министр 19 августа.

Что касается российских компаний, Болгария еще в начале августа объявляла, что намерена возобновить переговоры с «Газпромом», если не найдет альтернативных поставщиков, которые в приоритете.

И.о. министра энергетики подчеркнул, что он не станет тем политиком, который «оставит население страны замерзать».

«Мы стараемся обеспечить поставки газа до конца отопительного сезона, в идеальном варианте до конца будущего года. Переговоры по долгосрочным контрактам оставим будущему правительству», – подчеркнул Христов.

При этом покупка газа из России не означает выход страны из ЕС. По его словам, Болгария готова работать с «Газпромом» на тех же условиях, что и другие европейские страны.

«Мы должны обеспечить безопасные и гарантированные поставки газа по оптимальной цене. Мы должны гарантировать 120% необходимого количества газа, чтобы себя чувствовать уверенно», – сказал он.

27 апреля «Газпром» прекратил поставки голубого топлива компании «Булгаргаз». Это было связано с тем, что газ не был оплачен в рублях в установленный срок.

После этого София объявила, что нашла альтернативных поставщиков, которые готовы предоставлять газ по цене существенно ниже, чем предлагает «Газпром». В июле газ в Болгарии стоил 186,17 лева (около €95,34) за мегаватт-час, а в августе цена должна подняться до 297,89 лева (около €148,95).

Норвегия скидок не дает

Импортеры из стран Европы не получат скидку от Норвегии на природный газ, хотя в европейских странах наступил энергетический кризис. О такой позиции заявил министр нефти и энергетики королевства Терье Осланд газете E24.

«Работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе», а власти Норвегии не будут принуждать бизнес заключать контракты по ценам ниже рыночных.

Министр напомнил, что Брюссель «20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка». Поэтому сейчас система Норвегии предполагает заключение таких контрактов, но «исходя исключительно из экономических интересов».

В ЕС наблюдается стремительный рост цен на газ. На сегодняшний день она достигла $3376 за тысячу кубов газа. В результате этого Норвегия, которая поставляет в ЕС около четверти объема энергоносителя, хочет в 2022 году получить от экспорта углеводородов €100 млрд по сравнению с €30 млрд годом ранее.