Выросли более чем на 30%. В Европе вновь взлетели цены на газ

Данные лондонской биржи ICE свидетельствуют, что на фоне остановки «Северного потока» цены на газ в Европе на открытии торгов понедельника взлетели выше 2900 долларов за тысячу кубометров. Они выросли более чем на 30%.

Взлет цен

Октябрьские – ближайшие — фьючерсы, согласно индексу крупнейшего европейского хаба TTF, открыли торги у отметки 2810,5 доллара за тысячу кубометров (+26,6%), сообщает РИА «Новости». Цены достигали максимально 2917,4 доллара за тысячу кубометров (31,4%). Затем фьючерсы торговались по 2733,2 доллара за тысячу кубометров (+23%). Шольц высказался об остановке поставок газа по «Северному потоку» Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в эфире телеканала Phoenix на совместной пресс-конференции... 04 сентября 20:27

19 августа в Telegram-канале «Газпрома» появилось сообщение, что с 31 августа «единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ». В компании отметили, что комплекс регламентных работ, «согласно действующему контракту на техническое обслуживание, будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens». Однако в Siemens позже стали отрицать участие своих сотрудников в ремонте.

В «Газпроме» также пояснили, что «в соответствии с технической документацией компании Siemens каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата». Оно включает в себя «осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса; осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха».

Российская компания тогда пообещала, что «по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата» транспорт газа будет восстановлен 2 сентября до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Бессрочная остановка «Северного потока»

2 сентября стало известно, что «Северный поток» не могут запустить в обещанный срок, так как на газоперекачивающем агрегате Trent 60 была «обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления». Шольц пообещал установить в Германии потолок цен на энергию в кратчайшие сроки Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал в кратчайшие сроки ввести предельные цены на электроэнергию... 04 сентября 18:56

«Обнаружено масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав двигателя. Масло также обнаружено в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления ГПА снаружи шумо-теплоизолирующего кожуха. Акт обнаружения утечки масла подписан также представителями компании Siemens», — сообщили в Telegrm-канале «Газпрома».

В компании уточнили, что получили от Ростехнадзора предупреждение, что «обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя».

«Необходимо <…> приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями <…> До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», — рассказали в российской компании.

«Газпром» также сообщил, что письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 и о необходимости их устранения было «направлено Президенту и Главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху».

«Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде», — говорится в Telegram-сообщении «Газпрома» от 3 сентября. Шольц не исключил внеплановое отключение электричества в Германии этой зимой Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что этой зимой в стране будут внепланово отключать... 04 сентября 20:23

Ограничение поставок в Европу

Остановка «Северного потока» лишила европейские страны 33 миллионов кубометров газа в сутки и, соответственно, одного миллиарда кубометров в месяц. Поставки газа по этой магистрали постепенно снижались с середины июня, когда под новые канадские санкции попал ремонт турбин «Северного потока». В частности, на ремонте в Канаде застряла одна из турбин.

14 июня «Газпром» был вынужден ограничить работу на компрессорной станции «Портовая», нагнетающей газ в «Северный поток», «в связи с несвоевременным возвратом немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта»: поставки газа снизились до 100 млн куб. м в сутки. Уже 15 июня компания сообщила, что «останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens, тогда суточная производительность компрессорной станции снизилась до 67 млн куб. м в сутки.

С конца июля магистраль выдает всего 20% от почти 170 млн кубометров пропускной мощности в сутки, так как работу «Северного потока – 1» стала обеспечивать только одна турбина.

Летом «Северный поток – 1» уже прекращал работу. 11 июля обе нитки газопровода были остановлены на 10 дней для проведения ежегодных плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации. Тогда российский газ продолжил поступать в страны Европы лишь по одной транзитной ветке через Украину.