Проценты снижены: почему растет спрос на потребительские кредиты

Активность на рынке потребительского кредитования в России восстанавливается – эту тенденцию подтверждают крупнейшие участники рынка, в частности Сбербанк. В кредитной организации ожидают сохранения тренда до конца года. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», связывают тенденцию со снижением ставок и ростом рефинансирования дорогих кредитов, которые были ранее оформлены под высокие проценты.

Проценты снижают темп

Тенденция активного роста потребительского кредитования сохраняется уже несколько месяцев, свидетельствуют данные исследования Объединенного кредитного бюро.

В мае 2022 года было выдано 2,5 млн новых кредитов в общей сложности примерно на 441,54 млрд рублей. По сравнению с апрелем количественный рост показателя составил 20%, а в части объема – 23% (в апреле россияне взяли 2,09 млн кредитов на 359,26 млрд рублей).

«Лидером по темпам роста объемов кредитования стал сегмент кредитов наличными. Количество новых кредитов наличными выросло за месяц на 51%, а объемы – на 61%. В мае нынешнего года было выдано 747,58 тыс. кредитов на 174,42 млрд рублей, в апреле –495,33 тыс. кредитов на 108,57 млрд рублей. Средний чек по кредиту наличными вырос на 6%: с 219 до 233 тыс. рублей», — говорится в исследовании ОКБ.

«Рост выдачи кредитов свидетельствует, в первую очередь, о восстановлении потребительской активности, также наблюдается тренд на рефинансирование кредитов, ранее полученных по высоким ставкам», — подтверждают наличие тенденции в банке «Открытие».

В Сбербанке, который является лидером потребкредитования, также видят рост интереса россиян к потребительским ссудам. «Мы фиксируем активное восстановление спроса на потребительские кредиты по мере улучшения условий кредитования и запуска промоактивностей. В мае-июне мы наблюдали почти двукратный рост выдач ежемесячно после снижения выдач в феврале-марте. В июле-августе среднемесячный рост выдач составляет 28%. В августе объем выдач кредитов приблизился к докризисным значениям», — говорит вице-президент и директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.



По словам руководителя отдела анализа банковских услуг портала «Банки.Ру» Ольги Жидковой, активность конца лета на рынке потребкредитования связана и с тем, что август, по сути, это еще и период отпусков и начало подготовки к учебному году. «В августе мы ежегодно наблюдаем сезонный спрос на кредиты. Также существенное влияние оказало и снижение ставок банков», — поделилась мнением эксперт.

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов полагает, что рост выдачи потребкредитов в августе говорит как об улучшении условий по кредитам в банках, наличии различных акций от кредитных организаций, так и о повышении потребности в деньгах, например, на сбор детей в школу. «Более четкие выводы можно будет сделать по итогам всего года, когда будут понятны игроки на потребительском рынке электроники и авторынке», — считает он.

Ставки вниз, кредиты вверх

«Что касается снижения процентных ставок по кредитам наличными, то с точки зрения параметра «платеж-доход» такой кредит стал доступен большему количеству клиентов», — отмечает экономист Андрей Бархота.

Ольга Жидкова из «Банков.ру» рассказывает, что на сегодняшний день кредитные организации предлагают потребительские кредиты на любые цели от 4,9% годовых. Что касается открытого рынка, при оформлении страховки кредиты доступны от 5,5% годовых.

В частности, кредиты от 4,9% выдают в Сбере – это самая низкая ставка в банке за последние 10 лет.

По словам Сергея Широкова, директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка, такой процент предлагается в рамках промоакции. Он также добавил, что по итогам 2022 года рынок потребительского кредитования может восстановиться до значений начала года.

Ко всем перечисленным факторам роста рынка Андрей Бархота добавляет еще несколько. Он напомнил, что в марте-июне 2022 года банки проводили корректировку своих систем управления рисками, и у населения образовался перманентный «кредитный голод» на фоне снижения уровня одобрения кредитов среди сегмента новых клиентов.

«Еще один фактор – так называемый мотив предосторожности, в основе которого лежат опасения экономических агентов относительно снижения доступности кредитов наличными в среднесрочной перспективе», — резюмировал эксперт.