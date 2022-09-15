Заключенных и северокорейцев позвали на стройки

К работе на российских стройках могут привлечь северных корейцев и заключенных. Правительство уже работает над этим, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин. Глава Общественного совета при ФСИН России Евгений Гришковец в разговоре с «Газетой.Ru» поддержал инициативу предоставить работу осужденным.

Производительнее в два раза

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил на конференции в «Сколково», что правительство рассматривает возможность привлечь к работе на стройках заключенных, осужденных по нетяжелым экономическим статьям. Он отметил, что раньше заключенные неохотно соглашались на исправительные работы, так как это лишало их возможности условно-досрочного освобождения. Но теперь Минюст по инициативе правительства внес законодательную поправку, которая это исправляет. В Сочи в ходе конфликта рабочий застрелил прораба В Сочи между строителем и прорабом произошел конфликт, в ходе которого руководитель был... 13 сентября 19:52

«Сегодня по закону, даже если ты находишься на исправительных работах и ведешь себя нормально, ты можешь получить возможность условно-досрочного освобождения. Я считаю, что эта мера приведет к тому, что часть заключенных по нетяжелым экономическим статьям могла бы работать на стройке», — сказал Хуснуллин.

Правительство также рассматривает вариант с привлечением в сферу строительства трудовых кадров из Северной Кореи. По словам Хуснуллина, речь идет о 20-50 тысячах рабочих.

«Мы действительно ведем учет и анализ всех трудовых кадров и видим, что пока нам не хватает ресурсов. И мы смотрим разные варианты привлечения кадров, в том числе и Северную Корею», — пояснил вице-премьер позицию правительства.

Согласно его данным, производительность труда северокорейского рабочего выше, чем у российского, более чем в два раза. А стоят их труды приблизительно одинаково.

«В этой ситуации, особенно для развития Дальнего Востока, Северная Корея — это хороший вариант. И мы сейчас политически отрабатываем эту тему. Надо понимать, что массово мы их (рабочих из Северной Кореи – «Газета.Ru») тоже не будем привлекать, если привлечем 20-50 тысяч, уже хорошо», — уточнил Хуснуллин, отметив, что «это не много» в масштабах работающих в отрасли 5 миллионов строителей.

«Идея рабочая»

Глава Общественного совета при ФСИН России Евгений Гришковец заявил «Газете.Ru», что если на стройках заключенные будут получать больше денег, чем на работе в колониях, то это станет для них хорошей мотивацией. ВТБ поддержал ряд региональных строительных проектов на ВЭФ ВТБ в рамках Восточного экономического форума заключил несколько соглашений о поддержке региональных... 08 сентября 12:07

«Эта тема требует большого количества разъяснений. Важно, каким образом будет осуществляться и организовываться быт и жизнь осужденных вне колоний на стройках <...> И каким образом будет осуществляться за ними контроль, их личные свободы, связь с ними. Для многих осужденных, если это будет жизнь и работа не в колонии, а в другом режиме, будет предпочтительнее <...> они и так в колониях работают <...> Известно, что оплата труда осужденных довольно скромная. Если на стройках они будут получать больше денег и будут на это мотивированы, для многих это будет хорошо», — сказал Гришковец.

По его мнению, для многих осужденных работа на стройках станет «облегчением ситуации».

«Есть целый ряд статей: экономические преступления, та же самая 228 статья (по ней осуждают за хранение и распространение наркотиков — «Газета.Ru») — это люди, которые способны жить более открытой социальной жизнью, как мне кажется. Мне представляется, что для многих осужденных возможность работать на стройках будет предпочтительней», — подчеркнул он.

При этом необходимо разобраться, что и где будут строить, в каких условиях – дома или промышленные объекты, на крайнем севере или в труднодоступных регионах, продолжил глава совета.

«В целом, мне кажется, эта идея рабочая и целесообразная», — заключил Гришковец.

«Темпы нужно наращивать»

Вице-премьер Марат Хуснуллин также сообщил журналистам о необходимости наращивания темпов восстановления Мариуполя. Строительство моста через Волгу в Ярославле может начаться во второй половине 2023 года Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев сообщил РИА «Новости» , что строительство третьего моста... 18 августа 05:34

«По Мариуполю мы двигаемся хорошими темпами, у нас разработан мастер-план. Мы мобилизовали уже порядка 10 тысяч строителей. Конечно, темпы нужно еще наращивать, потому что пока мы обследовали дома, происходило разминирование, прошло много времени», — пояснил он.

Согласно его данным, готовность Мариуполя к зиме составляет около 80%.

«Это неплохой показатель с учетом тех разрушений, которые есть. Каждая котельная, каждая скважина, каждая линия электропередачи, ставим максимальную задачу подготовить город к зиме», — считает вице-премьер.

Он уточнил, что по мере готовности города к зиме будет производиться и переселение жителей.

Кроме того, Хуснуллин рассказал, что необходимо снизить аварийность и потери в секторе жилищно-коммунального хозяйства России.

«У нас 952 тысячи километров погонных сетей, 397 тысяч которых нуждаются в замене. Нужно выстроить работу так, как мы ремонтируем дороги, и должны ремонтировать сети. В среднем за зимний период у нас 80 тысяч аварий, и ключевая задача, чтобы таких аварий было гораздо меньше», — сказал он.

По мнению вице-премьера, модернизация сетей может способствовать сохранению тарифов для населения, а экономия потери тепла положительно скажется на жителях, так как тарифы на объемах потерь не будут расти.