Пивной осадок: как сохранить в России крупные международные компании

Кризис – это не только время новых возможностей для бизнеса, когда предприниматели могут найти новые ниши для своего развития, сконцентрировать силы и мобилизовать ресурсы, но и турбулентный период, когда активизируются силы, пытающиеся заработать любыми способами. Как противостоять агрессорам – в материале «Газеты.Ru».

Количество корпоративных банкротств в РФ в первом полугодии 2022 года, по данным «Федресурса», выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5191 случая. Открытых конкурсных производств в апреле-июне, то есть после объявления моратория на банкротства, оказалось на 4,8% больше (2647), чем за аналогичные месяцы 2021 года. Статистика неутешительная. И, как говорят эксперты, это последствия введенных против России западных санкций и отголоски двух пандемийных лет. Они также отмечают, что часть этих банкротств инициирована недобросовестными партнерами сегодняшних банкротов, пытающихся выжать из ситуации максимум.

Российские риски

В этих условиях сейчас в зону риска попадает и международный бизнес, оставшийся в России, несмотря на очевидные всем политические риски. И речь не о тех, очередных иностранных компаниях, принявших решение об уходе из России. А о тех, кто остается и готов продолжать работу, сохраняя рабочие места и поступления налогов для российской казны. Один из последних примеров – судебный кейс пивоваренной компании «АБ ИнБев Эфес», у которой самарское ООО «Пальмира Волга» пытается отсудить 734 млн рублей. Эти деньги пивовары, по мнению дистрибутора, задолжали ему за дистрибуцию своей продукции. Арбитражный суд Москвы в начале июня уже отказал ООО «Пальмира Волга» в удовлетворении иска. Но та подала апелляцию, которая будет рассмотрена 21 сентября в Девятом арбитражном апелляционном суде.

«В удовлетворении исковых требований – отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд», – такое решение 10 июня вынесла судья Арбитражного суда города Москвы Елена Скворцова по иску самарского дистрибутора «Пальмира Волга» к пивоваренной компании «АБ ИнБев Эфес». Но, несмотря на однозначность судебных формулировок, истец пошел дальше.

Суть судебного спора, на первый взгляд, не представляет большого интереса. Пивоваренная компания судится со своим региональным партнером – оптовой компанией из Самары «Пальмира Волга», пытающейся добиться от пивовара якобы неуплаченных ей 696 млн рублей за услуги «по продвижению» пивной продукции, плюс 37 млн рублей неустойки. Все это выглядит обычным спором хозяйствующих субъектов, и таких дел в арбитражах – тысячи. Однако это только на первый взгляд. Если внимательно изучить материалы дела, то картина уже не кажется столь заурядной. Более того, она напоминает тот самый прецедент, когда желающие заработать в кризис прощупывают слабые места у потенциально уязвимой жертвы.

Странные скидки

В своем нынешнем виде крупнейшая в России пивоваренная компания «АБ ИнБев Эфес» появилась в 2018 году в результате объединения российских бизнесов бразильской «АБ ИнБев» и турецкой компании «Анадолу Эфес». В отличие от других крупных международных пивоваров (голландская компания «Хайнекен» и датская «Карлсберг» заявили о желании продать свой бизнес в России), «АБ ИнБев Эфес» подобных заявлений не делала. Все ее 11 российских заводов от Владивостока до Калуги продолжают работать, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, санкции и нарушение логистических цепочек, и на них трудится более 4000 человек

Сам конфликт между производителем и дистрибутором начался в 2020 году.

«Пальмира Волга» торговала пивом, произведенным заводами «АБ ИнБев Эфес». Она покупала у производителя крупные партии и распространяла их по торговым точкам – магазинам и сетям. В итоге оптовик зарабатывал на собственной наценке, плюс получал вознаграждение от производителя за услуги по продвижению продукта. Со сбытом проблем быть не могло, учитывая, что в портфеле «АБ ИнБев Эфес» одни из самых ходовых брендов на российском пивном рынке, которые без проблем реализует любой магазин.

Договоры о дистрибуции предусматривали возможность выплаты «Пальмире» услуг по продвижению продукции, но их размер был ограничен 5% от цены товара. Между тем дистрибутор на свое усмотрение предоставлял скидки своим партнерам. А дальше потребовал от «АБ ИнБев Эфес» оплатить не только услуги по продвижению, но и эти самые скидки. Теперь через суд «Пальмира» надеется получить 696 млн по иску и 37,6 млн рублей неустойки.

Аргументы

Возражая против удовлетворения исковых требований, пивоваренная компания, среди прочего, ссылается на то, что требование «Пальмиры» в заявленном размере не соответствует условиям спорных договоров, непогашенная задолженность отсутствует, предоставление дистрибутором скидки конечным приобретателям, поскольку такие скидки не могут быть признаны услугами ни в силу действующего законодательства, ни в соответствии с положениями заключенного между сторонами договора оказания услуг, противоречит ограничениям, установленным как в действующем законодательстве, так и в договоре оказания услуг.

«Обосновывая свои требования, истец квалифицирует услуги по продвижению товара в виде предоставления конечным потребителям скидки на поставляемую им продукцию, что входит в противоречие соглашению сторон и законодательному регулированию, правовой природе услуг по продвижению продукции, – говорится в определении Арбитражного суда города Москвы. – В условиях того, что поставка продукции в пользу приобретателей – коммерческая деятельность истца, истец и ответчик самостоятельно отвечают в рамках своих обязательств перед третьими лицами, ответчик не влияет на установление цены, скидки, надбавки в отношении товара, не ограничивает и не координирует дистрибутора (как это предусмотрено соглашениями сторон)».

В первой инстанции дистрибутор проиграл, но его юристы подали апелляционную жалобу.

«Причиной данного спора между ООО «Пальмира Волга» и производителем «АБ ИнБев Эфес» могут быть финансовые проблемы самого дистрибутора, которые он пытается решить через предъявление необоснованных претензий к производителю», – комментирует ситуацию партнер юридической фирмы Antitrust Advisory Александр Егорушкин.

По его словам, на рынке уже есть устоявшаяся годами практика, когда дистрибуторы работают с производителями по нескольким направлениям. Первое – это услуги, которые оказываются дистрибуторами с целью продвижения продукции на рынке; второе – скидки, которые дистрибутор получает от производителя с целью снижения цен на продукцию производителя на рынке; третье – это определенное вознаграждение, бонусы дистрибуторам за объем.

«У этих трех компонентов абсолютно разное регулирование с точки зрения законодательства, но «Пальмира» пытается смешать эти направления сотрудничества, – продолжает юрист. – Похожие ситуации оценивались на практике, и в целом практика идет по пути раздельной оценки договоренностей о вознаграждении за услуги, скидках и бонусах. Думаю, что такой же подход должен быть применен и в случае спора между «АБ ИнБев Эфес» и «Пальмирой». В целом, я не встречал в практике случая, когда в подобных делах суд вставал на сторону дистрибутора».

Новый владелец

В промежутке между судами у компании, полностью прекратившей свою деятельность, сменились собственник и гендиректор. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в августе 2022 года самарский бизнесмен Антон Антарюк уступил компанию предпринимателю Валерию Павлову. Обстоятельства этой сделки неизвестны, но показателен сам факт, что человек, никогда до этого не имевший отношения к торговле пивом, покупает специализирующуюся на этом и уже не работающую компанию. По данным «СПАРК-Интерфакс» ее выручка сократилась с 2,25 млрд рублей в 2020 году до 9 млн в 2021 году.

По информации из открытых источников, Павлов является частым участником дел о банкротстве в судах. Так, например, было в деле о банкротстве ООО «Янтрастрой», где кредитором-заявителем на сумму 326 млн рублей выступило ООО «Бизнес проект», в котором Павлов был совладельцем. В истории о признании банкротом ООО «Мастер Капитал Девелопмент» кредитором на сумму 332 млн рублей выступал же сам Павлов. И подобных исков у предпринимателя, который выступал либо совладельцем, либо директором компаний-заявителей, было достаточно много.

Опасный прецедент

«Любое разбирательство должно быть максимально прозрачным, и решение должен принять суд. От того, каким оно будет, во многом будут зависеть последствия для рынка. Изменения в практике взаимоотношений поставщиков и дистрибуторов, как показывает опыт, могут негативно сказаться на конечном потребителе», – говорит исполнительный директор «Русбренд» Алексей Поповичев.

«В 90-е годы международные пивоваренные компании пришли на российский рынок, и вместе с другими игроками, в том числе крафтовыми, малыми и средними пивоварами, помогли ему развиться. Сегодня эти компании развивают регионы, и на их заводах трудятся десятки тысяч сотрудников, – говорит политолог Юрий Светов. – Учитывая многолетний опыт присутствия на российском рынке и вложенные инвестиции, естественно, компании не хотят оставлять российского потребителя. Надо понимать, что зарубежные компании, которые продолжают работать в России, сейчас находятся в условиях сильного «давления» из-за рубежа — их склоняют к уходу с российского рынка. И мы должны поддержать тех, кто остается. Более того, любые попытки недобросовестного бизнеса использовать себе во благо сложности крупных игроков должны строго пресекаться и регулироваться на государственном уровне».

В этой истории также важно понимать, что нельзя создавать подобный прецедент, иначе страна откатится назад в 1990-е, а бизнесу важно осознавать, что его деятельность по-прежнему защищена законом.