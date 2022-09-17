«Народный капитализм» в «Норникеле»: что ждет компанию

Компания «Интеррос» передает благотворительному фонду Владимира Потанина до 50% акций Росбанка. Также часть уйдет в мотивационную программу — 10% акций Росбанка получат его сотрудники «в виде цифровых финансовых активов». По словам Потанина, эта сделка, в том числе, была необходима для снижения рисков для банка в случае попадания самого бизнесмена под санкции США или ЕС: однакого основной мотив состоял в том, чтобы увеличить endowment фонда до 100 млрд руб.

Так, участвовать в мотивационной программе, механизм реализации которой будет организован через блокчейн-платформу «Атомайз» (она первая в феврале 2022-го получила от Банка России статус оператора информационной системы по управлению цифровыми финансовыми активами), сможет «весь коллектив банка».

«Основная идея сейчас у самого менеджмента Росбанка — сделать это не в режиме подарка, а в режиме соинвестирования, который субсидируется самой компанией. То есть идея, чтобы работники банка получали акции предприятия не абсолютно бесплатно, а инвестировали вместе с самим банком. Это всегда дискуссионный такой вопрос, что лучше: совсем наделить бесплатно сотрудников или чтобы они соинвестировали. Пока мы больше думаем о модели соинвестирования. Такой подход он, во-первых, интересен с социальной точки зрения. «Во-вторых, это дополнительный импульс создать культуру, как в ИT-компаниях или стартапах, когда все участвуют и в управлении, и в генерировании идей», — говорит Потанин.

Отмечается, что «Интеррос» рассчитывает завершить процесс передачи части акций в благотворительный фонд в течение месяца, после получения одобрения от регулятора.

«Народный капитализм»

Как подчеркнули в компании, «Интеррос» не раз заявлял о том, что стремится, чтобы бизнес не просто зарабатывал деньги, а работал на благо общества, приносил пользу людям. Объявляя о сделке по Росбанку, «Интеррос» объяснял, что внутри сама компания называет «превращение» работников компаний в их бенефициаров «народным капитализмом». И речь здесь не только о десятках тысяч рабочих мест, но и о причастности людей, прежде всего, сотрудников к успеху бизнеса. Потанин в интервью РБК отметил, что такой же принцип будет реализован и в «Норникеле». В горно-металлургическом активе этот проект, который начнется с 2023 года, получил название «цифровой инвестор». Окончательное решение о том, в какой форме будет происходить внедрение новой модели, «Норникель» примет в течение ближайшего времени.

«Идея в том, чтобы в каком-то смысле восстановить некую историческую справедливость: когда «Норильский никель» был приватизирован, то порядка 25% акций принадлежали работникам. Но, к сожалению, работники не смогли в полной мере воспользоваться преимуществами такого рода вложений, многие продали эти акции. Мне хотелось бы восстановить эту историческую справедливость и привести к тому, чтобы 25% акций «Норникеля» опять вернулись к людям, в том числе к работникам», — заявил бизнесмен.

С момента выхода на биржи «Норникель» всегда имел большую долю свободно обращающихся акций на рынке. При этом за последнее время число розничных, неинституциональных инвесторов резко выросло и насчитывает сотни тысяч акционеров. На текущий момент порядка 10% уставного капитала «Норникеля» уже находятся у физлиц. В компании считают, что это говорит в том числе и о том, что компании доверяют, верят в ее способность долго и стабильно создавать ценность, вне зависимости от «погоды» на глобальных рынках, вне зависимости от геополитической ситуации.

Потанин поделился, что над идеей «народного капитализма» он «сам долго зрел», поэтому это вызревшее решение. Он считает такой механизм хорошим способом объединить «не классически» интересы менеджеров и акционеров, а коллективов, работающих в предприятии.

«Мне кажется, что это в социальном плане интересное направление, оно поможет несколько снизить напряжение между бедными и богатыми, между наемными работниками и собственниками. То есть снять тот общественно-социальный накал, который вокруг бизнеса существует, который не позволяет профессии бизнесмена стать полностью уважаемой и почитаемой в обществе, как, например, пожарного или врача», — сказал он.

Комфортнее акций

Десятилетняя программа «Норникеля» предусматривает доведение пакета, находящегося в руках физлиц, до 25%. Предполагается, что это будет достигаться за счет наделения сотрудников акциями «Норильского никеля» в цифровой форме. В компании считают, что это очень удобный, гибкий финансовый продукт, который будет гораздо комфортнее акций. Также планируется поддерживать этот тренд на рынке, чтобы ЦФА были более доступными, и люди их покупали. Все это будет доступно на российской инфраструктуре, без рисков блокировок брокерами или банками-корреспондентами. Реализация программы также будет проходить на платформе «Атомайз» и будет предусматривать определенные lock up периоды, чтобы люди, как объясняет Потанин, не смогли сразу избавиться от этих активов.

«Разбив это на более мелкие кусочки, мы предоставим возможность инвестировать людям, у которых нет больших накоплений. Одной из проблем ранней приватизации было то, что люди не успели понять, что такое эта собственность, что такое эти доли, акции и прочее. Поэтому и не критично оценивали то, какие активы хорошие, какие плохие, и очень легко из них выходили, поддаваясь на уговоры», — сказал Потанин.

По его словам, для того чтобы появились цифровые финансовые активы, нужен эмитент. «То есть кто-то должен их выпустить и ему нужны underlying asset, то есть эти самые акции. Соответственно, эмитентом для такого рода программ должна быть либо некоммерческая организация, либо дочерняя структура, которая бы обеспечивала управление этим пакетом. Например, один из вариантов в «Норильском никеле» связан с некоммерческой организацией, которую буквально за неделю до своей смерти успел учредить Долгих (Владимир Долгих — бывший руководитель Норильского комбината, умерший на 96-м году жизни в октябре 2020-го. — прим. ред.). Тоже такая символичная была история. Я как раз с ним тоже обсуждал, советовался, он как раз очень грел идею, что 25% вернутся людям — что-то работникам, что-то просто будет куплено. Ему это сильно нравилось, и он согласился учредить вместе с другими бывшими директорами «Норникеля» такого рода организацию. Но мы пока до конца не определили, она ли будет участвовать», — рассказал он.

Кроме того, в «Норникеле» будет запущен эксперимент по «цифровому метру», то есть ипотеки в цифровом виде, «когда человек покупает не конкретную квартиру с конкретным адресом, а метры и накапливает их как мили».

«Это как сертификат получается. И в той экосистеме, в которой ты этот метр получаешь, ты его можешь монетизировать. То есть, например, там, где традиционно «Норильский никель» осуществляет программу переселения, то там можно будет меняться этими цифровыми квадратными метрами. Что сейчас происходит? В Норильске многие работники не тратят деньги на жилье: оно в дефиците, и нет ликвидных активов. Но даже если он его купил, но мечтает через десять лет переехать куда-нибудь в Питер, Подмосковье или Ярославль, то у человека нет уверенности, что он сможет продать эту квартиру без значимого дисконта. И поэтому он предпочитает жить в несколько худших, а иногда в здорово худших условиях, но накапливать на свою квартиру мечты. Цифровая же история позволяет ему сразу же, грубо говоря, взять эту квартиру в Норильске и впоследствии обменять ее на квартиру в другом городе», — сказал Потанин.

Однако текущее законодательство не позволяет выпускать собственный «цифровой метр». Компания договорилась с Министерством строительства, и сейчас находится в процессе реализации этого эксперимента. Так, в случае если он успешно запустится в Норильске, тогда можно будет ставить вопрос о тиражировании этого проекта по всей стране.