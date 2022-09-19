Два крупнейших турецких банка перестали принимать карты «Мир»

Два крупных турецких банка Is Bankasi и DenizBank прекратили прием карт «Мир». Сообщается, что такое решение последовало после заявлений Минфина США о возможных санкциях за использование российской платежной системы. Ранее стало известно о проблемах туристов с оплатой услуг некоторых отелей картами «Мир». В Альянсе туристических агентств настоятельно рекомендовали россиянам брать в Турцию наличные и не рассчитывать на карты.

Крупнейшие турецкие банки Is Bankasi и DenizBank сообщили о прекращении обслуживания российских карт «Мир». Платежная система «Мир» объяснила отказ турецких банков от работы с российскими картами Зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение — проводить операции с российскими картами или... 19 сентября 21:36

«Да, 16 сентября было принято решение о прекращении обслуживания карт «Мир», — сообщили в справочном центре Is Bankasi агентству РИА «Новости».

По данным ТАСС, при попытке снять турецкие лиры система отказывает в выдаче наличных средств, ссылаясь на «превышение суточного лимита».

Denizbank перестал выдавать турецкие лиры с банковских карт «Мир», сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондента. Банкоматы сообщают об ошибке подтверждения операции и возвращают карту.

«Операции по карте «Мир» и связанные с российской валютой в нашем банке не осуществляются, карты не принимаются банкоматами», — сообщили в службе поддержки клиентов Denizbank.

В Турции с картой «Мир» работали пять банков. По данным ТАСС, три других крупных турецких банка Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank по-прежнему выдают турецкие лиры с банковских карт платежной системы «Мир».

Зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение — проводить операции с российскими картами или нет, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе платежной системы «Мир».

«Некоторые турецкие банки-эквайеры, обеспечивающие прием карт «Мир» на территории страны, могут в своих устройствах отклонять операции по картам находящихся под блокирующими санкциями российских банков», — объяснили ситуацию в пресс-службе платежной системы.

Под давлением Вашингтона

По данным канала Halk TV, решение прекратить финансовые операции с картами «Мир» последовало после заявлений Минфина США о возможных санкциях против зарубежных финансовых институтов, которые принимают карты этой платежной системы. В Евросоюзе решили обсудить санкции против российской платежной системы «Мир» В Евросоюзе (ЕС) не исключают возможность наложения санкций против российской платежной системы «Мир»... 19 сентября 10:33

«В банке [Is Bankasi] заявили, что ознакомились с заявлением ведомства и приостановили использование «Мира», — уточнило агентство Bloomberg.

В американском Минфине ранее заявили, что готовы вводить санкции за поддержку попыток России расширить использование платежной системы «Мир» за пределами страны. При этом в санкционный список США включили гендиректора Национальной системы платежных карт (оператор системы «Мир») Владимира Комлева.

На сайте американского ведомства сказано, что Управление по контролю над иностранными активами имеет право вводить санкции и готово использовать новые полномочия «против сторонников уклонения России от санкций».

Издание Financial Times со ссылкой на западных чиновников сообщало, что Вашингтон пытается давить на турецкие банки, поддерживающие работу с кортами «Мир». По данным FT, американские власти опасаются, что такое сотрудничество позволит России «уклониться от западных санкций».

Банк России, комментируя заявление Минфина США, сообщил, что намерен продолжать диалог с зарубежными партнерами о расширении географии приема карт «Мир».

«Конечно, сталкиваемся со сложностями, когда банки в этих странах, естественно, пытаются минимизировать санкционные риски для себя, риски вторичных санкций. И такие отказы бывают, особенно по картам, выпускаемым санкционными банками. Но мы продолжаем работать», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Издание РБК со ссылкой экспертов прогнозировало, что турецкие банки серьезно отнесутся к риску санкций из-за сотрудничества с российской платежной системой.

Проблемы оплатой картами «Мир»

14 сентября некоторые турецкие отели перестали принимать платежи через банковские карты «Мир». Эксперт Каричев допустил прекращение работы российских карт «Мир» за границей из-за санкций США Национальная система платежных карт (НСПК), оператор системы «Мир», в обозримом будущем может оказаться... 16 сентября 16:07

«В сети Crystal Hotels и Nirvana Hotels рассказали, что получили из своего центрального офиса такую рассылку: «Уважаемые коллеги, довожу до вашего сведения, что карты «Мир» больше не принимаются в наших отелях. Это связано с введением данного правила Центральным банком Турции», — сообщил портал TourDom.ru.

В сети отелей Titanic изданию рассказали, что отказ принимать карты «Мир» связан с угрозой санкций в отношении банков, с которыми работают отели. По данным «Известий», платежи не проводят такие банки, как VakifBank, Ziraat Bankasi, Is Bank и Credit Europe Bank.

При этом в некоторых сетях сообщили, что продолжают работать с платежной системой «Мир», а отказ в трансакции происходит в отдельных случаях и зависит от банка, выпустившего карту.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян посоветовал туристам брать наличные деньги при поездке в Турцию. Он рассказал, что альянсу подтвердили в крупной сети турецких отелей, что с 15 сентября в стране рекомендовали не принимать карты «Мир».

«Категорический совет людям, которые собираются отправиться [в Турцию] в ближайшее время, делать ставку не на карты — кредитные или дебетовые, — а на [наличную] валюту. Можно брать доллары, можно брать евро», — сказал он.

В свою очередь в Ассоциации туроператоров России отметили, что проблемы с обслуживанием карт в Турции возникают только у клиентов банков, попавших под санкции. Таких банков сейчас 22. Среди них Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, МКБ и другие.

Подпавший под американские санкции глава НСПК Владимир Комлев ранее опровергал сообщения о проблемах с оплатой картами «Мир» и утверждал, что «никаких проблем в Турции нет». В то же время директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин в интервью «Известиям» утверждал, что по итогам летнего сезона карты «‎Мир»‎ в Турции принимают практически во всех туристических зонах.

Сейчас расплачиваться российскими картами можно в Турции, Южной Корее, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Абхазии и Южной Осетии.