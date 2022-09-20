«Акции дешевеют. Акции будут дешеветь». Мосбиржа обвалилась на новостях

На новостях о внесении в Уголовный кодекс понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время», а также после объявления о проведении референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях индекс Мосбиржи опускался ниже 2 200 пунктов. По итогам основной сессии торгов рынок акций упал на 8,84%, максимально с 24 февраля. Кто пострадал сильнее других и когда рынок может восстановиться — в материале «Газеты.Ru».

Индекс Мосбиржи 20 сентября падал ниже рубежа 2200 пунктов, потеряв более 10% с закрытия вчерашних торгов. Нижняя точка пришлась на 2171 пункт – минимальный уровень с 16 августа. К концу основной сессии торгов рынок немного отыгрался: индекс составил 2215 пунктов, сократившись за день на 8,84%.

Обвал произошел на новостях о внесении изменений в Уголовный кодекс, предполагающих появление в УК понятий «мобилизация», «военное время» и «военное положение». Также падение рынка могли вызвать новости о проведении референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области по присоединению к России.

Лидеры снижения на 17:45: Росинтер ОАО — 14,80%, НОВАТЭК — на 9,08%, Polymetal — 10,73%, Яндекс – 9,68%, «ЛУКОЙЛ» — на 8,87%, «Сургутнефтегаз» – 8,73%, «Газпром Нефть» – 8,15%, «Газпром» – 8,55%.

Доллар на 17:45 торгуется на уровне 60,39 рубля, евро находится на отметке 60,265 рубля. ЦБ установил курс доллара на 21 сентября на уровне 60,0158 руб., евро – 60,0507 руб.

По итогам основной сессии вторника российский рынок акций упал на 8,84%. Это максимальное снижение с 24 февраля.

«Все будет зависеть от политической ситуации»

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с «Газетой.Ru» объяснил обвал рынка акций новостями об эскалации российско-украинского конфликта и введении Госдумой ответственности в период мобилизации.

«Очевидно, что на фоне новостей про эскалацию российско-украинско-европейского конфликта рынок падает. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков уточнил, что дипломатии в разрешении конфликта пока не просматривается. Новости про введение ответственности в период мобилизации и военного времени приводят к тому, что акции дешевеют. Акции будут дешеветь», — рассказал Митрахович.

Митрахович воздержался от точного прогноза, сколько продлится падение рынка.

«Все будет зависеть от ситуации. Не столько экономической, сколько в целом политической и стратегической. Если будет достигнут компромисс между Россией и Украиной в течение нескольких месяцев, это одна история. Если все продлится еще десять лет, это другая история. Если все же объявят мобилизацию, но она будет локальной, рынок акций может восстановиться», – отметил Митрахович.

Референдумы

20 сентября главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий подписали законы «О референдуме», подразумевающие вхождение территорий в состав РФ в качестве субъектов. Референдумы пройдут 23-27 сентября. В случае вхождения в состав РФ Запорожскую область хотят переименовать в Запорожский край. ДНР сохранит название. По словам Пушилина, после вхождения в состав РФ Конституция ДНР будет отредактирована

Также Сальдо обратился за помощью РФ в проведении референдума.

Балицкий заявил, что референдум пройдет только на подконтрольной территории. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что в городе Запорожье референдум провести пока не получится даже дистанционно, чтобы не подвергать опасности людей.

Мобилизация и военное время

Также 20 сентября Госдума во втором и третьем чтениях приняла пакет поправок в законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс. Первое чтение прошло в июле. Депутаты одобрили введение понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

В Уголовный кодекс также предложили ввести статьи «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1) и «Мародерство» (статья 356.1). За первое грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены, за второе — до 15 лет колонии.

Также вводится группа статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушении условий государственного контракта (статьи 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК). За нарушение условий государственного контракта по ГОЗ может грозить срок до 10 лет, а за отказ или уклонение лица, подвергнутого наказанию за неисполнение требований по контракту (ч. 1 или 2 ст. 7.29), от заключения госконтракта может грозить до восьми лет ограничения свободы.

Кроме того, поправки подразумевают ужесточение наказаний за ряд действий при несении военной службы: неисполнение приказа, сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей, уклонение от воинской службы путем симуляции болезни, порча и уничтожение военного имущества и другие действия.