Новые горизонты: как МЭЦ помогает столичным экспортерам

Московский бизнес продолжает успешно развиваться даже в период западных санкций, причем речь идет не только о работе внутри страны, но о выходе на зарубежные рынки. Во многом этому способствует помощь Московского экспортного центра (МЭЦ): в 2021 году нефинансовую помощь получили 6475 столичных компаний, а объем экспорта субъектов МСП, обратившихся за поддержкой, составил $81,4 млн. При этом и выдача экспортных грантов и субсидий бьет рекорды – в прошлом году московским предпринимателям одобрили 284 заявки на финансовую поддержку общим объемом свыше 634 млн рублей.

Свои среди чужих

Выход на зарубежные рынки – не самая простая задача хотя бы потому, что многие предприниматели не очень представляют необходимые для этого шаги. Но и одних представлений мало: нужны связи, контакты, договоренности, помощь на разных этапах работы, а иногда и финансовая поддержка. В столице решение этих вопросов берет на себя Московский экспортный центр (МЭЦ), располагающий обширным инструментарием для помощи бизнесу: это и образовательная поддержка, и бизнес-миссии в различные страны, и помощь в продвижении товаров на маркетплейсах, и международные выставки.

Ключевая задача МЭЦ — увеличить число экспортеров и помочь им в развитии внешнеэкономической деятельности, и, судя по достигнутым результатам, центр отлично с ней справляется.

Например, благодаря помощи МЭЦ в 2021 году компании Москвы представили продукцию на объединенном стенде Made in Moscow на выставке Medica в Дюссельдорфе, а также в онлайн-формате приняли участие в выставках Africa Health и Intercharm Korea. Финансирование всех деловых мероприятий в очном формате центр взял на себя. Кроме того, московские производители электроники поучаствовали в бизнес-миссиях с партнерами из Индии, Катара, Финляндии, Армении и других стран, а организацию переговоров и услуги переводчиков оплатил МЭЦ.

Благодаря поддержке города производители готовой продукции могут рассчитывать на развитие онлайн-экспорта, в частности, наладить торговлю на зарубежных маркетплейсах. Участники акселерационных программ, где МЭЦ софинансирует до 90% стоимости участия, могут сформировать стратегию выхода на экспорт. Такие проекты уже проводили вместе с Московской школой управления «Сколково», GenerationS, GVA и другими профильными организациями. После этого многие компании нашли партнеров за рубежом. Так, один из выпускников программы «Экспортеры 2.0» запустил экспорт стоматологических фантомов в Мексику и Иорданию.

Есть и другие примеры успешного сотрудничества бизнеса и МЭЦ. Благодаря поддержке центра международный бренд Librederm может размещать свою продукцию на торговой площадке Russian Commodities Pavillion в китайском Чэнду. Еще одна столичная компания, производитель и поставщик лимонадов под брендом Lemonardo, в 2021 году бесплатно разместила свою продукцию на электронной торговой площадке Tmall в Китае, число активных пользователей которой превышает 500 млн в месяц. В этом году благодаря новой заявке в МЭЦ производителю напитков одобрили размещение на популярной в Китае онлайн-платформе WeChat.

Возможны и другие варианты выхода на зарубежные рынки. Так, производитель умных домофонов «Спутник» при поддержке МЭЦ принял участие в акселерационной программе GoGlobal, а также бизнес-миссиях в Японии и Сербии, и получил премиальный аккаунт для распространения товаров на электронной торговой площадке Europages.

Площадка для кооперации

Экспортерам предоставляют и образовательную поддержку. В столице действует Московская школа экспортера, слушателей которой учат международным коммуникациям, маркетингу, логистике, сертификации. Кроме того, в рамках программы проводят конференции, на которых столичные производители узнают об особенностях поставок товаров в разные страны.

Генеральный директор и совладелец семейной юридической компании ЮрТвинс (JurTwins), спикер МЭЦ по правовым аспектам выхода бизнеса на экспортные рынки Анна Сологубова рассказала «Газете.Ru», что сотрудничает с центром около 4 лет.

«Компании, которые планируют заняться экспортом, могут зарегистрироваться на сайте МЭЦ, бесплатно прийти на интересующие их мероприятия и получить информацию от специалистов, например, в части юридических или финансовых аспектов, по вопросам продвижения или маркетинга. Сейчас стали популярны мероприятия по конкретным странам – в текущей ситуации многие компании начали смотреть в сторону Востока: ОАЭ, Катара, Египта, Ирана, Китая, Индии», — говорит она.

По словам Сологубовой, у МЭЦ есть свой пул спикеров по разным направлениям, которые могут быть полезны бизнесменам. Подобные обучающие мероприятия проводятся регулярно: иногда это разовые тренинги, иногда – интенсивы на несколько дней.

«Услуги МЭЦ пользуются высоким спросом – до начала пандемии мероприятий было особенно много, затем мы перешли в онлайн-формат, причем вебинары собирали по 100-120 человек, а с конца прошлого года вернулись к очному обучению. Хочу отметить, что людей становится все больше, причем бизнес особенно подстегнула политическая ситуация, сложившаяся весной. Резко возрос запрос на экспорт товаров и услуг – московские бизнесмены стали активно интересоваться этим направлением, что очень радует», — отмечает эксперт.

Как говорит Анна Сологубова, в текущей ситуации предприниматели мобилизовались, у них появилась масса экспортных планов и проектов. В частности, зарубежными рынками интересуются представители сферы косметологии и производители продуктов питания.

«МЭЦ дает бизнесу полезный контент, и центр очень открыт для бизнеса. Важно, что спикеры говорят с предпринимателями не о теории, а о практике, которая реально поможет им в работе. В текущих условиях я отмечаю усиление кооперации между представителями разных коммерческих структур, и МЭЦ – это та площадка, где подобная кооперация действительно возможна. С МЭЦ можно связаться при наличии любых вопросов, и бывают кейсы, когда экспортеру дают контакты спикеров для помощи в решении профильных проблем. То есть, если компании необходим какой-то специалист, МЭЦ может помочь его найти», — подчеркивает она.

Институт развития

Основатель группы компаний Just, эксперт по логистике Людмила Теселкина также сотрудничает с Московским экспортным центром уже долгое время и считает его эффективным институтом развития.

«Мы – логистическая компания, которая оказывает услуги по таможенному администрированию и международным перевозкам. Около 4 лет назад мы начали сотрудничество с Московским экспортным центром, и стали первым таможенным представителем, которого он аккредитовал. Наша работа в рамках МЭЦ в большей степени связана с обучением тех, кто обращается в центр: это либо начинающие, потенциальные экспортеры, либо состоявшиеся экспортеры, расширяющие географию поставок или столкнувшиеся с какими-то сложностями», — рассказывает эксперт.

По словам Теселкиной, работа Московского экспортного центра как таковая строится исходя из страны, в которую предполагается осуществлять экспорт той или иной российской продукции компаниями-производителями.

«МЭЦ проводит работу по информированию потенциальных экспортеров о том, где их ждут, об особенностях экспорта в это государство, о сертификации продуктов, каналах продвижения, защите интеллектуальной собственности, то есть торговых марок, а также конечной стоимости их продуктов после ввоза для реализации», — говорит она.

Кроме того, МЭЦ проводит выставки, в том числе онлайн, в частности, стали популярны онлайн-мероприятия между возможными экспортерами и потенциальными покупателями российской продукции.

«Я совершенно точно знаю, что деятельность МЭЦ как института развития очень эффективна, так как за эти годы мы наблюдаем большой рост компаний, принимающих участие в наших мероприятиях. Бизнесмены интересуются и вывозом своей продукции, и таможенным администрированием в рамках экспортной деятельности. Мы работаем не только с московским, но и со многими другими региональными экспортными центрами, и видим положительный эффект их работы. Они субсидируют затраты экспортеров, в том числе на перевозки и сертификацию, бесплатно их консультируют, организуют различные мероприятия, чтобы в рамках международной торговли заключалось как можно больше договоров», — заключила Людмила Теселкина.