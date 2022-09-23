Россия и Турция ищут альтернативы «Миру»

Президент Турции Тайип Эрдоган поручил министрам разработать в сотрудничестве с РФ альтернативы платежной системе «Мир». Крупные турецкие банки отказались проводить операции с картами российского НСПК, опасаясь санкций со стороны Вашингтона и Лондона. В Госдуме предположили, что основой альтернативной системы выступит все тот же «Мир».

Альтернатива картам платежной системы «Мир» в Турции скорее всего будет основана также на Национальной системе платежных карт (НСПК) и самом «Мире». Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я думаю, что в любом случае нам придется использовать инфраструктуру карты «Мир», поскольку она — лучший мировой стандарт. У турков такой карты нет, кстати. И если создавать, то на базе карты «Мир», на базе НСПК («Национальная система платежных карт»)», — сказал депутат.

«Конечно, турки заинтересованы. Они приобретают такого партнера, который обладает высокими технологиями, на уровне самых передовых мировых стандартов. И в этом плане Турция ничего не проигрывает. Думаю, такой вариант, наверное, возможен. И вполне возможно, что он устроит нашу сторону», — отметил Аксаков.

Депутат заявил, что Россия готова поделиться своими технологиями, но будет отстаивать свои интересы.

«Система «Мир» рабочая, эффективная. Мы быстро внедрили ее — в течение года она начала работать в достаточно серьезном ритме», — резюмировал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня должен провести совещания по вопросу замены системы «Мир». По данным телеканала A Haber, турецкие ведомства уже обратились к российским властям на уровне министерств с предложением создать альтернативу системе «Мир», начаты переговоры.

Как сообщил сам Эрдоган журналистам, Турция ищет альтернативы карте «Мир», рассматривает варианты, имеющиеся на руках

«Мы сосредоточимся не только на событиях с картой, но и на альтернативах. Мы продолжим работу над тем, что мы можем сделать, какие шаги предпринять, какие варианты у нас на руках», — сказал Эрдоган журналистам.

Американские угрозы

Соединенные Штаты угрожают банкам Турции санкциями за применение российской платежной системы «Мир», сообщила 23 сентября турецкая газета Yeni Şafak.

«США, которые без колебаний вмешиваются в отношения Анкары и Москвы, угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы «Мир», — говорится в публикации.

Позиция Анкары, которая признает только международные санкции ООН, остается неизменной на протяжении многих лет. Три турецких банка — Ziraat, Halkbank и Vakifbank, с которыми сотрудничают большинство владельцев карт «Мир», продолжают их прием, говорится в публикации.

Минфин США ранее заявил, что банки третьих стран, заключающие договоры с Национальной системой платежных карт (НСПК) России, «рискуют поддержать усилия Москвы по обходу санкций». Против НСПК как таковой Вашингтон пока не вводил санкции, однако они введены в отношении главы оператора платежной системы «Мир» Владимира Комлева.

Глава НСПК Комлев заявил, что в Турции нет «катастрофического» снижения объема платежей по картам «Мир», однако сократилось количество точек, где принимают российские карты этой системы.

«[Турция] — самая болезненная тема. Из пяти наших банков-партнеров два банка — это коммерческие банки. Они приостановили сотрудничество, нас об этом уведомили», — сказал управляющий НСПК.