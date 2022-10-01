«Хитрый маневр». Австрия оставила у себя российский газ для Италии

Российская компания «Газпром» перестала поставлять газ в Италию через Австрию. Отмечается, что австрийские власти провели «регулятивные изменения», из-за которых заявка на транзит топлива не подтверждена. При этом в Австрии заявили, что «ситуация не влияет на безопасность поставок». А эксперт Игорь Юшков, пояснил, что Австрия при помощи «бюрократических изменений» решает проблемы с наполнением своих хранилищ в условиях дефицита газа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Газпром» приостановил поставки российского газа в Италию из-за отказа австрийского оператора подтвердить транспортные номинации. В Италию топливо поставляется через Австрию.

«Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября. «Газпром» работает над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями», говорится в Telegram-канале российской газовой компании.

При этом в Австрию российский газ поступает исправно, сообщил регулятор E-Control в субботу. Заполнение хранилищ продолжается.

При этом представитель E-Control заявил, что «ситуация не влияет на безопасность поставок – ни в Австрии, ни в Италии, нет причин для беспокойства», пишет австрийское издание Kleine Zeitung.

По данным СМИ, Австрия продолжает получать газ из России. Австрийская OMV подтвердила, что принимает российский газ, причем «в значительно большем количестве, чем было заявлено в последний раз», приводит Kleine Zeitung слова официального представителя компании.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему российский газ перестал поступать в Италию.

Для прокачки газа «Газпром» подает заявку. «Теперь Австрия говорит, что у них немножко документы поменялись, поэтому те заявки, которые раньше подавались на нынешний период, они не могут обработать, теперь новая форма, новые документы», – сказал он. — С октября стало немного по-другому. А как по-другому, видимо, еще не сказано, поэтому в итоге из-за этих бюрократических изменений «Газпром» не может подать правильную заявку на транзит газа в Италию, соответственно, этот транзит не осуществляется».

Юшков подчеркнул, что дело не только в бюрократических изменениях: «Де-факто происходит банальная вещь: самой Австрии тоже газа не хватает, и она поменяла документы – не принимает газ для транзита, но принимает его для себя».

Специалист обратил внимание, что из-за остановки работы «Северного потока» (из-за поломки турбин) «Газпром» поставлял газ в европейские страны попеременно малыми частями. То есть компания назначает объем поставок «тому побольше, тому поменьше, пытаясь всем клиентам отгружать, но попеременно то одним, то другим и неполные заявки».

«И получается, что Австрия недополучала газ, как и все остальные. Но за счет того, что Австрия является транзитной страной, они вот так хитро сманеврировали и себе газ больше получают в результате, а итальянцам ничего не достается», – заключил аналитик Игорь Юшков.

Ранее «Газпром» сообщил о сложившейся ситуации с бюрократической волокитой Италии. Об этом сообщается на сайте итальянской нефтегазовой группы Eni.

«Таким образом, сегодня поток российского газа, предназначенный для Eni через пропускной пункт в Тарвизио, будет на нулевом уровне», – сказано в сообщении. Отмечается, что компания своевременно уведомит, «если поставки будут возобновлены».

До этого Газпром» снизил поставки Eni примерно на 7 млн кубометров газа – с 27 млн кубов до 20 млн кубометров в день.

Как отмечает ТАСС, речь идет о Трансавстрийских газопроводах (TAG 1 и TAG 2). Через них природный газ транспортируется от словацко-австрийской границы в Баумгартене-ан-дер-Мархе до Арнольдштайна на юге Австрии, недалеко от границы с Италией. Протяженность параллельных трубопроводов составляет около 380 км.

27 апреля «Газпром» полностью приостановил поставки газа в Болгарию. В этом случае причиной стал отказ «Булгаргаз» оплачивать топливо в рублях.

После этого София объявила, что нашла альтернативных поставщиков газа по существенно более низкой цене, чем предлагает «Газпром». Тем не менее Болгария ведет переговоры с компанией «Газпром экспорт» о возобновлении поставок.

«Газпром экспорт» готов обсудить наши предложения, но диалог идет медленно. Сейчас они взяли тайм-аут, чтобы обсудить ситуацию. Надеюсь, что скоро получим конкретный ответ», – сказал министр энергетики технического правительства страны Росен Христов 19 сентября.

В частности, София предлагает продлить период поставок оставшихся объемов газа до окончания отопительного сезона или до лета следующего года. Болгарская сторона также намерена обсудить стоимость газа и схему его оплаты.

Российская госкомпания «Газпром» подтвердила, что будет в октябре поставлять Молдавии газ, но объем сократится на 30%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.

«Из 8,06 млн кубометров в сутки [включая Приднестровье] подтверждено 5,7 млн кубометров в сутки», – написал чиновник. Министр пообещал, что никого в стране не будут отключать от газа.

В «Газпроме» отмечают, что и вовсе могут отключить Молдавию от поставок российского топлива. «Газпром» указал, что власти страны «регулярно» нарушают положения контракта «в части сроков оплаты за поставленный газ». Компания также обвиняет партнера в том, что «до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы».

Что касается уменьшенного объема поставляемого Молдавии топлива, в «Газпроме» заявили, что он «предопределен односторонним отказом украинской стороны принимать российский газ на ГИС «Сохрановка».

При этом президент страны Майя Санду утверждала, что власти Молдавии готовы к прекращению поставок газа из России.