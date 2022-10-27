«Нет технической возможности». В ФРГ отказались принимать газ по «Северному потоку – 2»

Правительство ФРГ не согласно с заявлениями российских властей и считает, что использовать вторую нитку трубопровода «Северный поток — 2» после взрывов технически невозможно. Там отметили, что в любом случае «СП-2» не получил необходимую для запуска сертификацию. Российские представители, в том числе президент Владимир Путин, неоднократно выражали готовность запустить уцелевшую нитку газопровода в любой момент для подачи энергоресурсов в Европу. В ФРГ местные жители уже выходили на митинги и требовали запуска «СП — 2» в связи с энергокризисом.

Правительство ФРГ полагает, что использовать вторую нитку трубопровода «Северный поток — 2» после взрывов технически невозможно, следует из ответа кабмина на запрос зампреда фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге Лайфа-Эрика Хольма.

«Вероятно, что диверсия оказала негативное воздействие на обе нитки газопровода, в настоящее время технической возможности использования больше не имеется», — говорится в ответе кабмина.

Также там указали, что «Северный поток — 2» в любом случае не получил необходимую для запуска сертификацию. Сертификация «СП-2» в Европе была приостановлена в конце февраля, после признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

АдГ неоднократно требовала от властей разрешить запуск уцелевшей ветки «СП-2» в связи с энергокризисом. Как в своем запросе отметил Хольм, создается впечатление, будто вопрос поставок по «Северным потокам» после их взрывов для правительства ФРГ «сам собой отпал»

26 октября президент РФ Владимир Путин назвал диверсию на «Северных потоках» уничтожением общеевропейской энергетической инфраструктуры.

«И делается это невзирая на то, что подобные, с позволения сказать, методы, конечно же, наносят колоссальный ущерб европейской экономике, значительно ухудшают условия жизни миллионов людей», — заявил он.

По его словам, западные страны «помалкивают» о том, кто совершил диверсию и был в ней заинтересован. Взрыв на «Северных потоках» и расследование В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли взрывы. Разрушения были зафиксированы на обеих нитках первого газопровода и на одной — второго. Читать дальше

«Мяч на стороне ЕС»

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова в любой момент начать поставке по «СП-2». Европейской стороне, по словам Москвы, остается лишь согласиться и сертифицировать газопровод.

Так, 12 октября Путин на «Российской энергетической неделе» заявил, что Россия готова начать поставки газа в Европу по уцелевшей ветке «СП-2», в том числе поставлять дополнительные объемы. Глава государства подчеркнул, что «мяч на стороне ЕС».

Также о готовности поставок 5 октября заявлял вице-премьер РФ Александр Новак.

«Если будут приняты соответственные решения европейскими коллегами о необходимости поставок газа для европейских потребителей по данному газопроводу, будут проведены все необходимые юридические формальные процедуры для запуска, мы будем готовы обеспечивать поставку по данному маршруту», — сказал он. «Свобода слова не дала еды» Одной из главных причин, которые вывели граждан Туниса на улицы, стали экономические трудности и... 26 октября 08:30

12 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что вторая нитка «СП-2» тоже повреждена, однако утечек не ней нет

«Откройте «СП-2» ради нашего будущего»

25 сентября стало известно, что около 3,5 тыс. человек пришли на акцию в Лубмине на севере Германии, чтобы призвать к открытию «Северного потока — 2», отмене антироссийских санкций и выступить против энергетической политики федерального правительства.

По данным СМИ, митинг проходил под лозунгом «Чтобы у нашей Родины было будущее — откройте «Северный поток — 2». Протестующие выразили надежду, что при вводе в эксплуатацию газопровода цены на энергоносители в Германии пойдут вниз.

В Лубмине находится приемный терминал «Северного потока — 2». По данным местной полиции, демонстрация прошла мирно. Взрывы на «Северных потоках»: что выяснила Швеция Шведская прокуратура после осмотра полицией безопасности разрушений на газопроводах «Северный поток... 06 октября 18:37

10 октября в Берлине около 10 тыс. человек вышли к зданию бундестага, чтобы выступить против цен на энергоносители и потребовать запуска газопровода «СП-2». Митинг был организован партией АдГ, глава которой, Тино Крупалла, предложил закупать российский газ вместо дорогого американского. Активисты выступили с лозунгом «Наша страна — прежде всего».

Также в августе, еще до взрывов на «Северных потоках», один из ключевых политиков либеральной партии СвДП, которая входит в правительство канцлера Олафа Шольца, вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики, высказался за использование газопровода «СП-2» для предотвращения энергокризиса в Германии. Его поддержал глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст («Левые»), заявив, что ФРГ не должна страдать от собственных санкций.

Летом 2022 года, в контексте профилактических работ на трубопроводе «Северный поток», в Москву прилетал экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, который провел с Путиным несколько встреч. Сообщалось, что он обсуждал с президентом РФ возможность запуска «СП-2», который мог бы помочь европейским странам справиться с энергетическим кризисом и пережить зиму.