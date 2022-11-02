Поток импульсов. Как профессии архитектора возвращают былую значимость

Для каждого специалиста вопрос повышения профессионального уровня — это залог успешной карьеры. Программа Архитекторы.рф стала многопрофильной платформой для развития российских архитекторов. В ее орбите лидерская офлайн-программа, краткосрочные региональные интенсивы «Городские практики», бесплатные обучающие онлайн-курсы, образовательные мероприятия и издательская деятельность.

Более ста архитекторов со всех концов России повысили свой профессиональный уровень благодаря инициативе ДОМ.РФ при поддержке Минстроя и Правительства России. Завершился четвертый поток лидерской программы профессионального образования Архитекторы.рф, продолжавшийся полгода. Обучение завершилось защитой выпускных проектов участников в Москве с 23 по 28 октября.

В программе принимают участие практикующие архитекторы и градостроители, сотрудники архитектурных департаментов городских и региональных администраций и представители центров компетенций, занятых развитием городской среды.

В 2022 году участниками программы стали главные архитекторы Йошкар-Олы, Майкопа, Саратова, Сыктывкара и Читы. Финалистами стали 103 специалиста из 69 городов и 55 регионов России. Всем выпускникам вручили удостоверения о повышении квалификации государственного образца.

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«Архитекторы.рф, наверное, лучшее, из того что случалось в нашем профессиональном сообществе в последнее время, — поделился Андрей Еренков, главный архитектор Воронежской области, тьютор программы Архитекторы.рф 2022. — Мы получили площадку для объединения и развития своих навыков. По сути, эта программа стала первым в стране образовательным проектом для подготовки и повышения квалификации специалистов госуправления в сфере градостроения и архитектуре, которых постоянно не хватает. При этом на государственных органах власти лежит очень большая ответственность, когда речь идет о градостроительстве и территориальном развитии. Они занимаются синхронизацией деятельности и строительного комплекса, и жилищно-коммунального хозяйства, и дорожного строительства, отвечают за реализацию экономического потенциала территорий».

Визитная карточка

Архитекторы.рф – это бесплатная программа для создания комфортной, разнообразной и жизнестойкой городской среды путем повышения квалификации специалистов, которые ее формируют.

Участники программы проходят обучение передовым практикам и обмениваются опытом в области комплексного развития городов, социально-экономического развития, создания доступного и качественного жилья. Их знакомят с лучшими образцами по внедрению стандартов качества городской среды и комплексного пространственного развития из российского и международного опыта.

Цель программы состоит в том, чтобы научить видеть картину города целиком, формулировать свое видение, развивать и защищать свои идеи.

«Градостроительство и архитектура — это сферы, где сейчас динамично меняются запросы общества, законодательство, расширяются возможности, — отметил Андрей Еренков. — Поэтому специалисты в этой сфере должны постоянно быть готовыми к изменениям и даже заглядывать немножко вперед. Архитекторы.рф как раз в первую очередь — история про вдохновенье, это площадка, которая стимулирует к дальнейшему развитию и улучшению наших территорий. Поэтому для меня стало важным остаться частью этой программы после завершения обучения и я продолжаю в ней участвовать уже в качестве тьютора и эксперта».

Инициатором программа Архитекторы.рф стал фонд ДОМ.РФ при поддержке Минстроя и Правительства РФ в русле выполнения поручений президента РФ Владимира Путина по реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

«Среди важных целей программы – вернуть профессии архитектора былую значимость для страны, дать перспективным специалистам инструменты и возможности для реализации идей по развитию наших городов, — рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

— Мы также понимаем, что в работе, особенно творческой, важно ощущать цеховую поддержку коллег, поэтому в рамках программы мы поддерживаем развитие профессионального сообщества архитекторов, в котором происходит обмен идеями для реализации проектов, которые повысят качество жизни людей».

Программа Архитекторы.рф стартовала в 2018 году и быстро набрала популярность у профессионального сообщества.

«Я познакомился с программой Архитекторы.рф через ее выпускников из Казани, когда они приехали к нам в город поработать по приглашению в дирекции общественных пространств Владивостока, — рассказал выпускник последнего потока программы Кирилл Солгалов, архитектор и советник главы города Владивостока. — Они рассказали, какие возможности дает программа, советовали обязательно поучаствовать и я подал заявку и прошел серьезный конкурсный отбор».

Для обучения ежегодно выбирают около 100 специалистов в области развития российских городов.

С момента запуска обучение прошло 405 человек из 115 городов и 73 регионов России.

«Первый поток набирали, чтобы выявить, какой запрос у профессионального сообщества на подобного рода образовательный проект, на кого из широкого круга специалистов по урбанистике ориентироваться, — рассказал Андрей Еренков. — Второй и третий поток закрепили принципы отбора участников, определили, каким должен быть баланс между архитекторами-практиками и представителями органов государственного управления. С каждым годом участники программы все более осознанно подходят к участию в программе, все лучше понимают, что им может дать программа, как она может изменить их жизнь».

Показательно, что за время учебы в этом году три участника программы Архитекторы.рф получили повышение по службе: Зурия Мендалиева вступила в должность заместителя министра имущественных и градостроительных отношений Астраханской области. Бахтияр Уллаев занял пост заместителя главы города Махачкала. А Маргарита Смердова стала главным художником Новосибирска.

«После завершения обучения выпускники Архитекторы.ру продолжают общаться, в нашем чате мы обмениваемся документами, проектами нормативно-правовых актов, подсказываем друг другу кандидатуры для той или иной задачи, — отметил Андрей Еренков. — Практикующие архитекторы образуют межрегиональные сообщества, совместно участвуют в профессиональных конкурсах. Такой нетворкинг очень важен для профессионального развития и думаю, он еще будет развиваться дальше».

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Коллективный разум

Четвертый поток программы Архитекторы.рф отличался от предыдущих: если раньше итогом обучения участников программ были индивидуальные концепции, то в 2022 году проектная работа впервые велась в группах. Это связано с тем, что сегодня возросла необходимость развивать у специалистов командные навыки, умение как руководить, так и подчиняться.

В этом году обучающая программа включала пять образовательных модулей. В апреле все участники впервые встретились в Москве и начали работу над проектами.

В июне состоялся региональный модуль, во время которого участники программы посещали и изучали российские города: Владивосток, Иркутск, Екатеринбург, Сысерть, Казань, Зеленодольск, Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Нижний Новгород.

В сентябре состоялся международный модуль: финалисты программы посетили Ереван, Гюмри и Дилижан в Армении и турецкие города Стамбул и Измир. Еще один модуль прошел в формате онлайн.

«Я побывал в Пятигорске, Казани и Нижнем Новгороде, а другие участники программы приезжали к нам во Владивосток или в Иркутск с Екатеринбургом, благодаря Архитекторам.рф мы узнали, какие интересные проектные практики существуют в разных уголках нашей страны, — отметил Кирилл Солганов. — Очень ценно было пообщаться с коллегами с разным опытом и багажом знания: в программе принимали участие и чиновники, которые отвечают за городскую архитектуру, и практики, в том числе редких специальностей, с которыми не сталкиваешься в повседневной работе, например, было интересно пообщаться с дендрологом. И было ощущение сплоченной команды, которая нацелена на улучшение облика наших городов».

Во время четвертого потока участники программы Архитекторы.рф посетили 123 образовательные экскурсии, прослушали 48 лекций, совершили 14 визитов в архитектурные бюро. В октябре в Москве прошел завершающий модуль, во время которого эксперты оценивали достижения участников.

Финальные результаты

В финале программы Архитекторы.рф участники представили 21 групповой проект для оценки экспертов.

Одна из команд разработала прототип «Справочника главного архитектора», созданный «в полевых условиях», на основе практического изучения условий работы главных архитекторов российских городов и регионов, их повседневных вопросов и трудностей. Этот справочник предназначен помогать чиновнику решать рабочие вопросы, наладить деятельность структурного подразделения, разбираться в нормативно-правовой базе.

Другая группа разработала проект образовательного онлайн-курса, который познакомит слушателей с устройством особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и научит их решать связанные с этой темой задачи.

Одной из тем группового проекта стала оценка качества среды медицинских учреждений. Сейчас в России на федеральном уровне эта среда никак не регламентируется, оформление интерьеров поликлиники или больницы зависит исключительно от вкусов заказчика и проектировщика.

«Больница сегодня — место для болезни, а не выздоровления», — утверждают авторы проекта.

Они предлагают разработать и внедрить на государственном уровне свод рекомендаций по устройству внутренних помещений лечебных учреждений, включая вестибюли, палаты и ординаторские, основанный на доказательном дизайне.

Авторы уже подготовили свод рекомендаций, который планируют опробовать на Амурской областной больнице.

«Мы с группой приняли участие в исследовании на тему «Транспортная инфраструктура» и нашей задачей было найти измеримые метрики и показатели, которые бы соединяли транспорт и комфорт города, — поделился Кирилл Солганов. — Для своего исследования мы определили пять зарубежных городов, занимающих лидерские позиции в качестве среды с разных континентов - Хельсинки, Дубай, Ванкувер, Окленд, Киото. Помимо этого, мы взяли для оценки пять российских городов для сравнения — Владивосток, Казань, Махачкала, Екатеринбург и Калининград. Для того, чтобы выявить то, что влияет на комфорт, мы взяли 38 различных показателей и проанализировали выбранные города. И наша группа выявила два интересных параметра вместе образующих термин «связность», которые в России практически не учитывают в современной практике. Оказалось, что два простых параметра позволяют полноценно связать транспорт и комфорт городской среды, помогают понять, как уменьшить пробки и сделать так, чтобы мы с большим удовольствием ходили пешком или ездили на велосипеде, чем на автомобиле, увеличить число маршрутов для передвижения общественного транспорта. А увеличение числа перекрестков делает движение на городских дорогах более размеренным и снижает уровень ДТП в городе. При этом пробок на дорогах становится меньше за счет создания альтернативных маршрутов».

Ознакомиться со всеми проектами участников программы четвертого потока можно будет на сайте программы Архитекторы.рф.

Практическое применение

Если школьники и студенты только мечтаю изменить мир к лучшему, то профессионалы сразу ищут возможность воплотить свои новые идеи. Пройдя обучение по программе Архитекторы.рф, ее участники сразу переходят к практической реализации своих проектов. По словам Кирилла Солганова, их проект уже получил путевку в жизнь.

«Сейчас идут переговоры об использовании параметров, выявленных нашей группой, для расчета Индекса качества жизни, который формирует ВЭБ.РФ и мы подготовили для Минстроя наши предложения о корректировке ключевых показателей национальных проектов по повышению качества жизни в городах, — поделился владивостокский архитектор. — Мы подготовили предложения по внесению изменений в показатели эффективности различного рода стандартов и национальных проектов в области транспорта, чтобы получить определенные показатели эффективности и внедрить управленческие решения. Например, если по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» использовать в качестве показателя эффективности не только протяженность дорожной сети, но и связанность, то появится возможность сделать наши города более компактными и пешеходными».

Экспресс-формат

Отдельное направление программы Архитекторы составляют краткосрочные образовательные интенсивы «Городские практики». Они рассчитаны на разные категории региональных специалистов, связанных с развитием городской среды: архитекторов, представителей власти, девелоперов, градостроителей, предпринимателей. Лекции и воркшопы в этом формате проводят с 2020 года, они уже прошли в 21 городе. Только к началу 2022 года к «Городским практикам» приобщились примерно 1200 специалистов, в том числе 407 государственных и муниципальных служащих, которые представили 111 учебных проектов по развитию территорий.

На конец 2022 года запланирован еще один образовательный выездной модуль программы «Городские практики». Заявки на него могут подать участники, прошедшие программу в 2022 году.

Для тех, кто интересуется урбанистикой, на сайте Архитекторы.рф в свободном доступе размещены онлайн-курсы по широкому кругу тем: от стандартов комплексного развития территорий до сохранения архитектурного наследия и вовлечения горожан на всех этапах проектирования.

Например, можно ознакомиться с курсом «Городская экономика», «Городские пространства», «Город и горожане: как наладить диалог с жителями», «Городские данные». Сейчас в библиотеке онлайн-курсов можно изучить 13 тем, в этом году добавились две актуальные темы: «Лайфхаки для архитекторов по юридическим вопросам» и курс «Искусство в городском пространстве: принципы интеграции паблик-арта». На днях в рамках программы стал доступен курс об инклюзивной и доступной среде.

Частью программы Архитекторы.рф стала издательская деятельность.

Она включает переводы статей и книг на профессиональные темы, например, под эгидой программы выпустили учебник американского автора Джона М. Леви по современному городскому планированию, книги «Образ города» Кевина Линча и «Власть в городах» Ричарда Шраггера, «Город обретает форму» Спиро Кострофа.

Кроме того, по линии программы книгами об архитектуре и градостроительстве снабжают библиотеки профильных вузов России.