Российский посол Антонов: Запад может ввести потолок цен на любые товары из России

Никто не может дать гарантию того, что Запад не введет потолок цен не только на поставки российской нефти, но и на газ, металлы и другие товары. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов. В то же время он сообщил о непреклонной позиции Москвы: Россия не будет поставлять товары в ущерб себе.

Если идея западных стран о введении потолка цен на морские перевозки российской нефти из России приведет к ожидаемым результатам, то подобные меры могут применить и против других товаров – газа и металлов, а ситуация в мировой экономике подвергнется сильным рискам. Такое предупреждение в интервью американскому изданию National Interest сделал посол России в США Анатолий Антонов.

«Рецепт «сохранения лица», разработанный министерством финансов США, так называемый «ценовой потолок» на российскую нефть, ведет мировую экономику в еще более темные закоулки этого своего рода кносского лабиринта», – утверждает он.

Антонов сравнил «готовность России продавать «черное золото» в убыток» с нитью Ариадны, то есть со спасительным выходом из сложной ситуации. Но это «не что иное, как миф с самого начала».

«Мы не будем обеспечивать благосостояния других за свой счет», – заявил российской посол в Вашингтоне и подчеркнул, что Россия перестанет поставлять топливо тем странам, которые примкнут к идее о потолке цен.

Антонов не согласен с термином Белого дома «подорожание Путина». Он утверждает, что цены на топливо выросли из-за «квази-крестового похода» США на углеводородную энергетику.

Санкции, по мнению посла России, увеличивают инфляцию, негативно сказываются на экономическом росте стран, а также провоцируют сбои в цепочках потребления.

Антонов заявил, что не только Россия удивлена «потолком цен», который намерены ввести страны ЕС и США, — страны ОПЕК+ также высказывают недоумение по этому поводу, хотя многие из членов организации – союзники Соединенных Штатов.

Глава МИД Венесуэлы Карлос Фариа в конце сентября выразил мнение, что ограничение цен на нефть «создаст огромный дисбаланс на нефтяном рынке». Он напомнил, что благодаря договоренностям ОПЕК+ удалось взять под контроль цены на «черное золото».

Идея о потолке цен на нефть впервые обсуждалась на июньском саммите G7. В начале октября эта мера была указана в в восьмом пакете санкций стран ЕС.

Цены на «черное золото» ограничиваются с 5 декабря, а на нефтепродукты – с 5 февраля.

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3 ноября Reuters сообщило со ссылкой на источники, что планируется установить фиксированную цену на российскую нефть. Об этом, по данным агентства, договорились страны G7 и Австралия.

«Коалиция согласилась, что предельная цена будет фиксированной, которая будет регулярно пересматриваться, а не скидкой на индекс. <...> Это повысит стабильность рынка и упростит соблюдение требований, чтобы свести к минимуму нагрузку на участников рынка», – сказал собеседник агентства.

В США уверены, такие меры сократят доходы России, что, как предполагается, приведет к недостатку средств на спецоперацию на Украине, и снизят мировые цены на энергоносители.

Что касается газа, странам Запада пока не удалось договориться о потолке цен.

Будем поставлять нефть только в рамках контракта

7 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума российский президент Владимир Путин предупредил западные страны, что Москва в ущерб себе не будет поставлять энергоресурсы. Кроме того, он напомнил о контрактных обязательствах.

Про заключенные договоры напоминал и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он заявил, что одностороннее ограничение цен – это нарушение существенных условий контрактов. Это, в свою очередь, приведет к прекращению поставок.

Западные страны увеличили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Ограничения привели к повышению цен на электричество, топливо, продукты питания для конечных потребителей Европы и США.