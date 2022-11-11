«Неопознанные темные суда». Какие корабли обнаружили возле мест утечек на «Севпотоках»

Новый анализ, полученный изданием Wired, показывает, что два больших корабля с отключенными датчиками появились рядом с местами утечек на «Северных потоках» за несколько дней до повреждения газопроводов. Эти суда пытались скрыть информацию о своем местоположении, утверждает издание со ссылкой на данные компании SpaceKnow, которая изучила спутниковые снимки в районе ЧП. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Первые утечки газа на «Северном потоке — 2» в Балтийском море были обнаружены рано утром 26 сентября, в результате чего в атмосферу было выброшено до 400 тыс. тонн метана — чиновники сразу же заподозрили диверсию на международном газопроводе. Как пишет в пятницу, 11 ноября, издание Wired, полученный им новый анализ якобы показывает:

два больших корабля с отключенными датчиками появились в районе мест утечек за несколько дней до того, как они были обнаружены.

Согласно анализу компании SpaceKnow, занимающейся мониторингом спутниковых данных, два «темных корабля», каждый длиной от 95 до 130 м, прошли в нескольких милях от мест утечки «Северного потока — 2». «Мы обнаружили несколько судов значительного размера, которые проходили через интересующую область», — утверждает Джерри Яворницкий, гендиректор и соучредитель SpaceKnow. «Терпение народа дошло до точки кипения» Арабская весна в Иордании не привела к смене власти, но страна все равно считается одной... 09 ноября 08:19

«У них были выключены маяки, то есть не было информации об их перемещении, и они пытались скрыть информацию о своем местоположении и общую информацию от мира», — рассказал он.

Открытие, сделанное путем анализа изображений с нескольких спутников, вероятно, еще больше усилит слухи о причине взрывов, пишет Wired.

«Многие страны, расследующие инцидент, считают, что трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были повреждены серией взрывов, и многие подозревают Россию, поскольку ее полномасштабное вторжение в Украину продолжается. Россия отрицает свою причастность», — отмечается в публикации.

После того, как SpaceKnow идентифицировала корабли, она сообщила о своих выводах официальным лицам НАТО, которые расследуют инциденты с «Северным потоком». Яворницкий говорит, что в альянсе попросили компанию предоставить дополнительную информацию.

Как обнаружили «темные корабли»

По словам Яворницкого, для обнаружения кораблей компания просматривала 90-дневные архивные спутниковые снимки этого района. Компания анализирует изображения с нескольких систем, что дает возможность следить за дорогами, зданиями и изменениями ландшафта.

За несколько недель до взрывов SpaceKnow обнаружил 25 кораблей, проходящих через указанный регион — от «грузовых до многоцелевых более крупных кораблей. На 23 из них были включены транспондеры автоматической идентификационной системы (АИС).

У двух судов АИС не были включены, и они проходили этот район за несколько дней до обнаружения утечек на «Северном потоке — 2», говорится в материале.

По международному праву большие суда обязаны устанавливать и использовать АИС. Эта система отслеживания судов была создана, чтобы помочь кораблям ориентироваться и избегать потенциальных столкновений с другими судами. При включении АИС будет транслировать название корабля, местоположение, направление движения, скорость и другую информацию.

Суда относительно редко выключают транспондеры АИС. Корабли, которые «уходят в тень», часто подозреваются в причастности к незаконному рыболовству или современному рабству, отмечает издание.

27 сентября Nord Stream AG заявила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов, напоминает ТАСС.

Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. 1 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что компания «Газпром» была допущена к обследованию мест взрывов на «Северных потоках» и уже обнаружила повреждения газопроводов. По его словам, результаты обследования доказывают, что произошедшее ЧП на газопроводах — очевидный теракт.