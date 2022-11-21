Киев требует от Москвы больше платить за прокачку нефти в Европу по «Дружбе»

«Транснефть» сообщила о получении от украинского оператора письма о повышении тарифов на прокачку российской нефти через территорию Украины по нефтепроводу «Дружба». Плата за прокачку вырастет на 18% из-за «роста издержек, связанного с повреждением энергетической инфраструктуры». «Укртранснафта» останавливала прокачку нефти из-за ракетных ударов ВС РФ.

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что компания получила письмо от украинской «Укртранснафты» о повышении тарифов на прокачку нефти через трубопровод «Дружба», пролегающий по территории Украины. Его слова передает ТАСС.

Демин не привел подробностей нового предложения Киева, но подтвердил своими словами публикацию агентства Bloomberg. Издание ранее сообщило, ссылаясь на текст письма «Укртранснафты», что тарифы вырастут с 1 января 2023 года.

В сообщении также указывалось, что российская сторона должна будет платить больше на 18% — на 2,1 евро. Таким образом, новый тариф составит 13,6 евро за тонну нефти.

Последнее повышение тарифа произошло 1 апреля, до этого через Украину российская нефть прокачивалась по цене 8,6 евро за тонну.

«Укртранснафта» объясняет повышение тарифов в этот раз ростом издержек из-за того, что энергетическая инфраструктура страны была повреждена. Компания-оператор останавливала в середине ноября прокачку нефти из-за ракетных ударов, которые российские войска наносили по украинским энергообъектам. «Сегодня никто не помнит даже их имен» На события в Бахрейне более всего повлияли волнения в Египте. Даже Жемчужную площадь... 21 ноября 08:43

Взрывы на объектах инфраструктуры Украины привели к падению напряжения, необходимого в том числе и для работы трубопровода «Дружба».

15 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки российской нефти в страну остановилась из-за повреждения подстанций в ходе ракетного обстрела.

Венгерский дипломат отметил, что возобновление поставок нефти в Венгрию по этому маршруту будет возможным после того, как Украина починит поврежденные объекты. Сийярто выразил уверенность, что проблема будет решена в короткий срок.

Премьер-министр страны Виктор Орбан в тот же день созвал совет безопасности из-за остановки прокачки нефти через трубопровод «Дружба». 16 ноября поставки в Венгрию были восстановлены.

Удар по Стальному Коню

В те же дни была атакована беспилотником и российская нефтебаза «Стальной Конь» в одноименном поселке в Орловской области. Объект был поврежден, но возгорания удалось избежать. О подрыве сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Дрон сбросил взрывчатку на терминал, обслуживающий нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть через Украину поставляется в Европу. Что известно о подрыве нефтебазы «Стальной конь» в 180 км от границы с Украиной Нефтебаза под названием «Стальной Конь» — по названию одноименного села —... 16 ноября 11:54

Орловская область не граничит с Украиной — от ближайшего пропускного пункта до атакованной нефтебазы более 180 км. Это не первый случай повреждения нефтяной инфраструктуры на российской территории. 13 ноября беспилотник, который прилетел предположительно со стороны Украины, сбросил неустановленный боеприпас на нефтеналивной терминал «Жеча» в Брянской области в 50 км от российско-украинской границы.