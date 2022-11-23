«Пессимисты ошибались»: Мишустин рассказал об экономике России в 2022 году

По итогам 2022 года ВВП России сократится менее чем на 3%, ожидают в правительстве. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, прогнозы экспертов существенно улучшились по сравнению с I полугодием. Однако он призвал продумывать меры на случай ухудшения экономической ситуации.

Экономика России в этом году сократится менее чем на 3%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

«Данные по ВВП сейчас существенно лучше, если их сравнивать с прогнозами, которые делались в I полугодии. Напомню, что некоторые эксперты предрекали чуть ли не двузначные цифры возможного спада», – сказал он. Справка Внутренний валовый продукт (ВВП) показывает, как развивается страна и как меняется ее благосостояние. Чем быстрее падает ВВП, тем быстрее снижается уровень жизни граждан государства и наоборот. Если ВВП стабильно растет, то это указывает на появление новых производств, предприятий, увеличение числа выпускаемых товаров.

Чиновник подчеркнул, что «пессимисты ошибались». «Многие организации улучшили оценки по динамике российской экономики, в том числе международные – МВФ, Всемирный банк, ОЭСР. По нашим предварительным прогнозам, мы вполне можем выйти по итогам 2022 года на показатель, может быть, и менее 3%», – добавил Мишустин.

Но несмотря на стабилизацию, «существуют различные варианты прогнозов и сценариев дальнейшего развития событий».

«Нам надо быть крайне внимательными к происходящим процессам, учитывая возможное дальнейшее усиление мирового кризиса, динамику по другим факторам, в том числе санкционному давлению, и адекватно на это реагировать», – призвал он.

По словам российского премьера, следует анализировать «все возможные сценарии» и прорабатывать ответы. Прежде всего стоит обратить внимание на «дальнейшую перестройку платежного баланса, девалютизацию экономики и расширение международных расчетов в рублях».

«При координации бюджетной и денежно-кредитной политики мы будем совместно опираться на утвержденное главой государства новое бюджетное правило, согласно которому на ближайшую трехлетку сможем направлять порядка 8 трлн рублей нефтегазовых доходов на финансирование расходов», – заявил глава кабмина России.

Нужно также быть готовыми к возможным изменениям на рынке труда. «По многим направлениям сейчас наблюдается дефицит кадров. Надо принять конкретные решения по его преодолению и обеспечению гибкости рынка», – подчеркнул он.

Прогноз МВФ

В начале октября Международный валютный фонд опубликовал обзор мировой экономики (World Economic Outlook: Countering the Cost-of-Living Crisis). В документе были указаны более позитивные для российской экономики прогнозы, чем ожидалось ранее. МВФ полагает, что ВВП РФ в 2022 году упадет на 3,4% (в июле ожидалось падение на 6%, в апреле – на 8,5%). В 2023 году, как считают специалисты фонда, российская экономика упадет на 2,3%, а не 3,5%, как ожидалось ранее.

Падению ВВП России способствовали санкции, последовавшие за спецоперацией России на Украине. В январе – до начала боевых действий – фонд прогнозировал рост экономики РФ в 2022 году на 2,8%, в 2023 году – на 2,1%.

Прогноз Минэкономразвития

Если в апреле Минэкономразвития РФ считало, что в 2022 году ВВП упадет на 8,8%, а в мае – на 7,8%, то позднее ведомство улучшило свои прогнозы. Предполагается, что в 2022 году российская экономика упадет на 2,9%, в 2023 году – на 0,8%, а в 2024 и 2025 годах вырастет на 2,6%.

Прогноз Белоусова

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов полагает, что падение ВВП страны по итогам этого года составит 2,8-3%, а в следующем – в пределах 1%.

Белоусов заявил, что экономика России уже прошла нижнюю точку спада потребительского спроса и приближается к ней по части инвестиций. При этом вице-премьер оценил российскую экономику как более устойчивую и предсказуемую по сравнению с экономиками стран ЕС.

Прогноз Кудрина

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дает примерно такие же прогнозы, что и в правительстве страны. В интервью RT он заявил, что в 2022 году снижение ВВП не превысит 3,3%. Он признал, что экономическая ситуация в России складывается лучше, чем изначально предполагалось.

«Беспрецедентный санкционный режим, который был введен в отношении России, конечно, сказывается на нашей экономике, и первоначально прогнозировалось, что ВВП упадет более чем на 7%. Тем не менее сейчас я думаю, падение составит лишь около 2,9-3,3%», – сказал Кудрин. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 15:47

Он отметил, что это показывает на «достаточно высокую» гибкость экономики страны. По его мнению, многие предприятия смогли переориентироваться на другие рынки сбыта или закупок в обход западных санкций.

В 2023 году, по его прогнозам, экономика может сократиться еще на 0,8%. При этом председатель СП не исключил и «более сложных сценариев», учитывая возможные ограничения по продаже российских энергоносителей. Он считает, что для возвращения к докризисным значениям российской экономике понадобится два-три года, «если не произойдет никаких новых сложных событий».