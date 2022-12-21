«Стратегически важный производственный комплекс». Что известно о Ковыктинском месторождении газа

21 декабря президент России Путин запустил Ковыктинское месторождение и участок Ковыкта – Чаянда в Восточной Сибири. Благодаря этому комплексу Россия сможет гарантировать поставки газа в восточном направлении и создать стабильные условия в экономике.

Российский президент Владимир Путин по видеосвязи запустил дополняющий газопровод «Сила Сибири».

«Начинайте работу», – подал Путин команду в диспетчерскую.

По словам Путина, это месторождение крупнейшее в Восточной Сибири – извлекаемые запасы составляют 1,8 трлн куб. м газа. Участок Ковыкта – Чаянда протянулся на 804 км, связывая Ковыктинское месторождение с Чаяндинским, находящимся в Якутии.

Глава государства добавил, что Ковыкта «будет давать газовый конденсат – ценнейшее химическое сырье». Для его отгрузки проведена трубопроводная и железнодорожная инфраструктуры.

Эти объекты помогут развивать газоснабжение восточных регионов РФ и гарантируют выполнение обязательств по экспорту топлива в Китай.

«Тем самым наш важнейший газотранспортный маршрут будет введен в эксплуатацию на всей протяженности. Она превысит 3 тыс. км», – подчеркнул Путин.

Это, как подчеркнул президент, «стратегически важный производственный комплекс». Он обеспечивает добычу, транспортировку и переработку природного газа.

Кроме того, с его запуском появились новые рабочие места. Во время видеоконференции он поблагодарил геологов, инженеров, строителей, рабочих и организаторов производств, благодаря которым освоение иркутского центра газодобычи стало возможным.

«Такие проекты крайне нужны для экономики страны, для России, для укрепления ее социального и экономического самочувствия – в самом широком смысле этого слова», – обратил внимание Владимир Путин.

Он подчеркнул, что эта «перспективная работа» не только создает стабильные условия в экономике, но и «улучшает условия жизни для миллионов людей», которые живут в восточных регионах России.

Так, иркутские власти планируют в семь раз увеличить объем потребления газа в регионе и к 2027 году повысить уровень газификации населения на 2,2% (сейчас этот показатель равен 1%) к 2027 году нарастить уровень газификации населения. Об этом сообщил ТАСС министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин.

В церемонии запуска объектов принимал участие и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он рассказал Путину, сколько задействовано сотрудников на разных участках. Но на вопрос главы государства о зарплате специалистов дал приблизительный ответ: «Десятки тысяч рублей».

Миллер также оценил значение Ковыктинского месторождения и Амурского газоперерабатывающего завода для развития российской промышленности: «Это наши новые возможности социально-экономического развития, это наши новые возможности в наращивании экспорта. И, конечно, Россия выходит в мировые лидеры по производству гелия».

По словам Миллера, газ с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений будет перерабатываться на Амурском газоперерабатывающем заводе. Проектная мощность Ковыктинского и Чаяндинского месторождений, заявил Путин, более 50 млрд куб. м газа в год.

Российский президент подчеркнул, что «это серьезная ресурсная база для Амурского газоперерабатывающего завода – одного из самых больших и современных в мире».

Планируется, что на этом ГПЗ «будут выпускаться этан, пропан, гелий и другие товарные позиции, которые востребованы в химической промышленности, в коммунальной сфере и других отраслях», сказал Путин.