Нью-Йоркская биржа отказалась от запрета на торговлю акциями китайских компаний

Нью-Йоркская фондовая биржа отказалась от намерения прекратить торговлю акциями трех крупных китайских компаний. Об этом сообщает ТАСС.

«Проведя дополнительные консультации с регулирующими органами», руководство фондовой биржи приняло решение «не приводить в действие решение от 31 декабря 2020 года об исключении из фондовых торгов акций трех компаний», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп запретил американским инвесторам проводить сделки с ценными бумагами китайских фирм, в управлении которыми прямо и косвенно участвуют китайские военные. Решение вступает в силу 11 января.

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