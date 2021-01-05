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Деловые новости

Основатель Alibaba не появлялся на публике более двух месяцев

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Основатель Alibaba Group Джек Ма не появлялся на публике более двух месяцев. Об этом сообщает Fox News.

Согласно сообщению, заявление о его исчезновении произошло после того, как он призвал к экономической реформе в своем выступлении в Шанхае 24 октября.

«Мы должны создать новую (финансовую) систему для следующего поколения и молодежи. Мы должны реформировать нынешнюю систему», — сказал он тогда.

Отмечается, что Джек Ма должен был принять участие в ноябрьском финальном эпизоде ​​своего шоу «Бизнес-герои Африки», конкурса для африканских предпринимателей.

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