Основатель Alibaba не появлялся на публике более двух месяцев

Основатель Alibaba Group Джек Ма не появлялся на публике более двух месяцев. Об этом сообщает Fox News.
Согласно сообщению, заявление о его исчезновении произошло после того, как он призвал к экономической реформе в своем выступлении в Шанхае 24 октября.
«Мы должны создать новую (финансовую) систему для следующего поколения и молодежи. Мы должны реформировать нынешнюю систему», — сказал он тогда.
Отмечается, что Джек Ма должен был принять участие в ноябрьском финальном эпизоде своего шоу «Бизнес-герои Африки», конкурса для африканских предпринимателей.
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