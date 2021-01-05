В Госдуме рассказали о новых правилах начисления зарплат бюджетникам

Зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова рассказала «Парламентской газете» о новой системе начисления зарплат бюджетникам.

По ее словам, новые правила включают базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов.

Определять компенсационные, стимулирующие выплаты и регулировать дифференциацию окладов и ставок будет правительство.

Зарплата будет складываться из основного оклада, индивидуальной премии не менее 5%, доплаты за вредность и работу в выходные дни, надбавки за ученую степень, звание и длительный стаж — от 10 до 30% и других выплат.

Новая система будет вводиться поэтапно в 2021-2025 годах.

Кабанова подчеркнула, что изменение правил начисления не приведет к тому, что у кого-то зарплата станет меньше.

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