В Китае крупного чиновника приговорили к смертной казни

В Китае к смертной казни приговорили экс-секретаря партийного комитета и председателя правления крупнейшей в стране компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co., Ltd Лая Сяоминя. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По информации издания, чиновника казнят по обвинению в коррупции, взяточничестве и двоеженстве.

В 2018 году Сяоминя исключили из партии за нарушение законодательства и партийной дисциплины.

Как выяснилось в ходе расследования, он принимал участие в политических авантюрах, продвигал по служебной лестнице отдельных лиц, препятствовал проведению проверок.

Кроме того, он получал дорогие подарки, крупные денежные суммы и присваивал общественное имущество.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дороже пожизненного: сколько стоит смертная казнь

— Казнь за порно: как следят за интернетом в КНДР

— Смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса могут ввести в Китае