В Китае крупного чиновника приговорили к смертной казни

В Китае к смертной казни приговорили экс-секретаря партийного комитета и председателя правления крупнейшей в стране компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co., Ltd Лая Сяоминя. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
По информации издания, чиновника казнят по обвинению в коррупции, взяточничестве и двоеженстве.
В 2018 году Сяоминя исключили из партии за нарушение законодательства и партийной дисциплины.
Как выяснилось в ходе расследования, он принимал участие в политических авантюрах, продвигал по служебной лестнице отдельных лиц, препятствовал проведению проверок.
Кроме того, он получал дорогие подарки, крупные денежные суммы и присваивал общественное имущество.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Дороже пожизненного: сколько стоит смертная казнь
— Казнь за порно: как следят за интернетом в КНДР
— Смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса могут ввести в Китае