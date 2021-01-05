Минэнерго Казахстана подтвердило увеличение нефтедобычи в феврале и марте

В Министерстве энергетики Казахстана в ходе министерского заседания стран — участниц ОПЕК+ подтвердили, что страна увеличит добычу нефти в феврале и марте на 10 тыс. б/с, а Россия — на 65 тыс. б/с, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее об этом агентству сообщил ряд источников.

«По итогам заседания странами — участницами соглашения было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на февраль и март 2021 года. При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие поэтапное увеличение добычи в данный период на 10 тыс. и 65 тыс. баррелей в сутки соответственно», — указано в сообщении.

В министерстве добавили, что обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в эти два месяца составят 1,427 млн баррелей в сутки и 1,437 млн баррелей в сутки соответственно.

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