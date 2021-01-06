Путин призвал московские власти «не прибедняться»

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по соцвопросам выразил надежду на то, что московские власти продолжат оказывать поддержку регионам страны, как и в прошлый год. Об этом сообщает РИА «Новости».

С соответствующими словами политик выступил на фоне выступления мэра Москвы Сергея Собянина, который заявил о планах столицы взять заимствования, которые город готов впоследствии обеспечить.

Он также отметил, что бюджет Москвы является «сильным» и «сбалансированным», поскольку «верстается со значительным профицитом».

«Так что вы не прибедняйтесь, пожалуйста, все у вас в порядке», — сказал Путин.

В связи с этим глава государства выразил надежду и на эффективную работу столичных властей, а также, «что ничего заимствовать не придется».

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