Эксперты рассказали, у каких специальностей вырастут зарплаты в 2021 году

Аналитики портала Superjob рассказали, у представителей каких профессий ожидается рост зарплат в 2021 году. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно их данным, роста доходов стоит ждать IT-специалистам, фармацевтам и медикам.

Эксперты отмечают, что работники первой категории могут увидеть рост зарплат на 10 — 11%. При этом у фармацевтов и медиков зарплаты могут повыситься на 12 — 14% и 12 — 15% соответственно.

При этом аналитики прогнозируют появление в 2021 году новых схем оплаты труда, например «труд в займы», который предполагает получение большого аванса в начале месяца с последующей отработкой.

Кроме того, ожидается увеличение спроса на вакансии в области обслуживания, производства, строительства и ЖКХ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Доход от миллиона в год: чем стоит заниматься россиянам

— «Высокий спрос»: названы самые перспективные профессии 2021 года

— Перечислены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве