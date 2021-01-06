Россияне раскрыли желаемый размер зарплаты

Жители России в 2021 году хотят зарабатывать 158 тысяч рублей в месяц, при этом ожидания москвичей и петербуржцев выше, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

По результатам исследования, в среднем по России желаемая зарплата составляет 158 тысяч рублей, в Москве – 175 тысяч, в Санкт-Петербурге – 164 тысячи.

При этом до 29 тысяч рублей в месяц в текущем году хотят получать лишь 7% опрошенных россиян, 18% респондентов хотели бы зарабатывать от 30 до 49 тысяч рублей, указано в сообщении. Отмечается, что почти четверть участников опроса (24%) назвали желаемую зарплату в 50-69 тысяч рублей.

От 70 до 99 тысяч хотят получать 15% респондентов, от 100 до 149 тысяч – 17%, свидетельствуют результаты исследования. О зарплате в 150 тысяч рублей и выше мечтают 19% опрошенных.

В опросе участвовали три тысячи человек старше 18 лет.

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