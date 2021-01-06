Мурашко: российские медики получили 21 млрд рублей соцвыплаты за декабрь

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что декабрьскую соцвыплату получили 696 884 медика, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что общий объем выплат составил более 21 млрд рублей.

Ранее правительство России выделило более 52 млрд рублей на выплаты медицинским работникам за период с декабря по февраль.

За минувшие сутки в России выявлено 24 217 случаев заражения коронавирусом нового типа. За все время пандемии в России зафиксировали более 3,3 млн случаев COVID-19, из них более 59 тысяч — с летальным исходом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин счел привязку выплат медикам к часам в «красной зоне» более справедливой

— Работающие с коронавирусом медики получили больше 11 млрд рублей страховых выплат

— Мурашко назвал сроки соцвыплат медикам за работу с COVID в праздники