Банкиры назвали условие для кредитной амнистии

Банки объявят о кредитной амнистии, если ее профинансируют депутаты, выступившие с подобной инициативой. Об этом заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в беседе с телеканалом «360».

Ранее председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин призвал отменить кредитные выплаты, если размер долга не превышает три миллиона рублей.

«Банковская система абсолютно поддерживает кредитную амнистию, особенно если она будет за счет тех депутатов, которые это предлагают», — сказал Тосунян.

По его словам, депутаты выдвинули абсурдное и популистское предложение. Он также напомнил об очевидном тезисе: «если заказываешь банкет, то заказывай его за свой счет».

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