В Германии учредили экологический фонд для поддержки «Северного потока — 2»

Парламент немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания одобрил инициативу регионального правительства о создании экологического фонда, который в том числе будет поддерживать строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет ТАСС.

«Решение: заявка [регионального правительства] принята», — сообщили в парламенте земли.

Фонд будет называться «Защита климата и окружающей среды MV». Организация будет преследовать 11 целей, связанных с альтернативной энергетикой.

Также в перечне задач значится «вклад в продолжение строительства газопровода «Северный поток - 2».

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