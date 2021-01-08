Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

Минфин разъяснил порядок уплаты налога по вкладам

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Новый налог по банковским вкладам распространяется не на сами вклады, а на проценты по ним, разъяснили в российском Министерстве финансов. Об этом сообщает «Российская газета».

При этом россияне, размещающие крупную сумму с ежемесячной выплатой процентов, могут избежать уплаты налога или сократить его, если доход по вкладу распределяется между двумя или тремя налоговыми периодами, указано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в случае долларовых вкладов разница в курсе в начале и конце срока депозита взиматься не будет.

Новый налог начал действовать в России с 1 января 2021 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Пенсии, налоги и материнский капитал: что изменится с 1 января

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.