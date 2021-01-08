В ФССП поделились, как вычисляют обманывающих о своей зарплате должников

Судебные приставы для уточнения сведений о доходах должников имеют право на получении информации от Пенсионного фонда России, налоговой, а также в центров занятости населения. Об этом рассказал замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков, передает РИА «Новости».

По его словам, судебные приставы-исполнители также могут проверять, насколько правильно работодатель удерживает и перечисляет деньги по исполнительным документам в отношении работающих в организации должников.

Ранее сообщалось, что осужденные за взятки российские граждане накопили долги по штрафам на 31 млрд рублей.

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