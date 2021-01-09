Tesla обошла Facebook по рыночной стоимости компании

Производитель электромобилей Tesla обогнал социальную сеть Facebook по рыночной капитализации, передает телеканал Fox News.

Отмечается, что Tesla стала пятой по рыночной стоимости компанией США.

По данным Dow Jones, рыночная стоимость Tesla достигла $834 млрд. При этом рыночная стоимость Facebook составляет $643 млрд.

Как сообщается, за пять дней торгов производитель электрокаров увеличил cвою рыночную капитализацию более чем на $100 млрд. Акции Tesla росли в течение 12 дней торгов.

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