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Деловые новости

Госдеп снимает ограничения по сотрудничеству с Тайванем

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Госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что Соединенные Штаты отменяют все внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем. Об этом говорится в заявлении Госдепа.

«Сегодня я объявляю о снятии данных ограничений», — сказал Помпео.

Он подчеркнул, что Госдеп десятилетиями вводил ограничения по взаимодействию дипломатов и других служащих из США и Тайваня. По словам госсекретаря, Вашингтон принимал такие решения, чтобы умиротворить коммунистические власти Китая.

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