Лукашенко назвал цену российского газа на 2021 год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что цена на российский природный газ для Белоруссии на 2021 год составит $128,5 за тысячу кубометров. Об этом он заявил в разговоре с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА «Новости»

При этом он пожелал более справедливой цены.

«Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так», — заявил Лукашенко.

В то же время белорусский лидер заявил, что не собирается поднимать этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным.

«Если вы так решили, пусть будет так», — заключил Лукашенко.

Цена на поставку российского газа для Минска в 2020 году составляла $127 за тысячу кубометров, однако белорусская сторона настаивала на ее снижении.

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