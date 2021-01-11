Россиянам предрекли рост оптовых цен на бензин

В декабре цены на топливо АИ-95 и АИ-92 на бирже СПбМТСБ выросли на 7,7% и 8,4% соответственно. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, оптовая стоимость АИ-95 составила 49,1 тыс. рублей за тонну, а АИ-92 — 47,6 тыс. рублей за тонну.

Как отмечается, рост цен вызван снижением предложения на внутреннем рынке. За период с 21 по 25 декабря объем продаж бензина на бирже в среднесуточном выражении упал на 15% по сравнению с предыдущей неделей.

Теоретически государству предстоит компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, однако в январе организациям придется заплатить по этому механизму в бюджет.

Эксперты считают, что бензин продолжит дорожать и дальше.

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