Казахстан приостановил транзит нефти через Россию из-за морозов

Казахстан приостановил транзит нефти через Россию, потому что сильные морозы привели к проблемам с электроснабжением. Об этом сообщил советник президента российской трубопроводной монополии, пресс-секретарь Игорь Демин, пишет «Интерфакс».

«Из-за сильных морозов на севере Казахстана оказались обесточенными две области, в том числе и НПС, подающая нефть в систему «Транснефти», с 5.00 (мск) прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП», — сказал Демин.

Он также уточнил, что в первые десять дней января неблагоприятная погода наблюдалась в Новороссийске.

«С 10 января погода устойчивая, сейчас заканчивается налив позиции 9-10 января танкера класса Suezmax, и порт в течение дня войдет в график», — уточнил он.

Также в первые дни января на месторождениях Сибири были зафиксированы 47 ограничений по сдаче нефти в систему из-за низких температур. Тем не менее отклонения незначительны и, вероятно, будут сглажены до конца месяца.

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