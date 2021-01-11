Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

Правительство контролирует цены на бензин, заявил Новак

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Темпы роста розничных цен на бензин в текущем году сохранятся в пределах инфляции. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает РБК.

По его словам, для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены положительно влияет демпфирующий механизм.

«В результате действия этого механизма в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции», — сказал вице-премьер.

Новака отметил, что рост цен на АИ-92 в прошлом году достиг порядка 2%, что ниже темпов инфляции. Он добавил, что в течение 2021 года регистрировались скачки оптовых цен, которые зависят от мировой конъюнктуры рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что в декабре 2020 года цены на топливо АИ-95 и АИ-92 на бирже СПбМТСБ выросли на 7,7% и 8,4% соответственно. Оптовая стоимость АИ-95 составила 49,1 тыс. рублей за тонну, а АИ-92 — 47,6 тыс. рублей за тонну. Отмечается, что оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Россиянам предрекли рост оптовых цен на бензин

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.