Правительство контролирует цены на бензин, заявил Новак

Темпы роста розничных цен на бензин в текущем году сохранятся в пределах инфляции. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает РБК.

По его словам, для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены положительно влияет демпфирующий механизм.

«В результате действия этого механизма в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции», — сказал вице-премьер.

Новака отметил, что рост цен на АИ-92 в прошлом году достиг порядка 2%, что ниже темпов инфляции. Он добавил, что в течение 2021 года регистрировались скачки оптовых цен, которые зависят от мировой конъюнктуры рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что в декабре 2020 года цены на топливо АИ-95 и АИ-92 на бирже СПбМТСБ выросли на 7,7% и 8,4% соответственно. Оптовая стоимость АИ-95 составила 49,1 тыс. рублей за тонну, а АИ-92 — 47,6 тыс. рублей за тонну. Отмечается, что оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти.

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