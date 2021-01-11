Россиянам посоветовали, куда вложить деньги в 2021 году

Доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Татьяна Скрыль рассказала, куда лучше всего вкладывать деньги в 2021 году, передает РИА «Новости».

По ее словам, один из лучших способов сохранить и приумножить средства — вкладывать их в валюту (лучше всего в доллары). При этом нужно держать часть денег в рублях.

«Пандемия показала, что и у любой валюты есть свои риски, которые со временем могут привести к потерям. Нужно вовремя покупать одну валюту или продавать другую», — уточнила Скрыль.

Кроме того, она посоветовала вкладывать деньги в недвижимость. Это позволит, помимо прочего, улучшить свое жилищное положение.

Другим правильным методом эксперт назвала размещение средств в банковских депозитах или в паевых инвестиционных фондах (ПИФ).

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