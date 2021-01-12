Россия оказалась в тройке главных торговых партнеров Украины в 2020 году

Россия вошла в тройку главных торговых партнеров Украины в 2020 году. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины на странице в Facebook.

По данным ведомства, объем экспорта в Россию в прошедшем году составил $2,7 млрд, импорта из России — $4,6 млрд.

На первом месте в рейтинге оказался Китай, из него импортировали товаров на $8,3 млрд, экспортировали на $7,1 млрд.

Второе место по объему импорта заняла Германия ($5,1 млрд), по объему экспорта — Польша ($3,3 млрд).

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