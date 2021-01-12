Эксперт спрогнозировал сроки дефолта на Украине

В 2021 году Украину ждет финансово-экономическая катастрофа. Такое мнение высказал директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин в беседе с изданием «Главред».

По его словам, в 2020 году были подготовлены все условия для дефолта. Среди них, как считает эксперт, «расправа над малым и средним бизнесом», рост государственного долга, неэффективная политика правительства и Нацбанка.

«В 2021 Украину накроет «девятый вал». Тем более, в новом году ей придется вернуть более $25 млрд долгов — почти 70% доходной части бюджета», — отметил Соскин.

Ранее сообщалось, что Киев должен выплатить МВФ более $1,5 млрд в 2021 году.

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