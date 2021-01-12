Сын российского миллиардера ушел в армию после отчисления из вуза

Сына российского миллиардера Алексея Мордашова Никиту Мордашова отчислили из Высшей школы экономики (ВШЭ) и забрали в армию. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на свои источники.

Мордашов-младший учился во ВШЭ с 2019 года. К сдаче летней сессии он оказался в числе худших студентов, набрав 2,6 балла из 10 возможных. Летом 2020 года его отчислили из-за неуспеваемости.

«Отец сказал ему — ну тогда иди служить», — рассказал источник, знакомый с сыном миллиардера.

Другой собеседник издания подтвердил, что Мордашов ушел служить в армию. По словам источника, ему не нравилась программа и он не хотел оставаться в вузе.

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