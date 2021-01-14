Аналитики рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях января

Одним из самых высокооплачиваемых предложений января стала вакансия пилота в Краснодарском крае, зарплата которой достигает €7 тысяч (628 тысяч рублей). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные платформы поиска работы HeadHunter.

В Москве в январе работодатели предлагали самую высокую зарплату руководителю проектов — 500 тысяч рублей. Главный технолог фармацевтического производства может получать до 430 тысяч рублей, ведущий специалист отдела бухучета — от 320 тысяч рублей, старший разработчик Java — 300 тысяч рублей, врач-анестезиолог-реаниматолог — от 280 до 420 тысяч рублей.

На удаленке больше всего могут зарабатывать технический руководитель (от 300 тысяч рублей), программист С++ (от $3,5 тысяч, или 314 тысяч рублей), iOS-разработчик (до 350 тысяч рублей), разработчик 1С (от 220 до 300 тысяч рублей).

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