Союзроссахар: сбоев в поставках сахара и его дефицита нет

Представители объединений производителей продуктов заявили об отсутствии дефицита подсолнечного масла или сахара в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам исполнительного директора Масложирового союза России Михаила Мальцева, о дефиците не может быть и речи, поскольку объем производства масла в два раза превышает объем внутреннего потребления.

А председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин добавил, что на рынке сахара ситуация остается стабильной и сбоев в его поставках в России нет.

Ранее Минсельхоз, Минпромторг, производители, а также поставщики продовольственных товаров и крупнейшие торговые сети подписали документ, устанавливающий предельные цены на сахар и подсолнечное масло.

До этого «Ъ» сообщал, что у некоторых торговых сетей в России возникли сложности с закупкой подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам.

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